Murió Piero a los 81 años: adiós al creador de himnos que marcaron a generaciones enteras

El mundo de la música nacional e internacional despide a Piero, uno de los artistas más populares y queridos de la música popular, quien falleció a los 81 años tras atravesar un delicado cuadro de salud.
A los 81 años, falleció el recordado cantautor Piero, autor de himnos indispensables como "Mi viejo" y símbolo de la canción de protesta y la balada en América Latina.
El mundo de la música nacional e internacional despide a Piero, uno de los artistas más populares y queridos de la música popular, quien falleció a los 81 años tras atravesar un delicado cuadro de salud.
A lo largo de una prolífica carrera, el cantautor supo fusionar la canción testimonial con una profunda sensibilidad poética. Temas icónicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo" trascendieron las fronteras de la Argentina para convertirse en verdaderos himnos intergeneracionales de toda América Latina.
Sus composiciones se erigieron como una bandera de resistencia durante las épocas más complejas de la historia regional, logrando mantenerse vigentes y con un fuerte mensaje crítico durante los primeros años de la democracia.
Con un estilo inconfundible marcado por la ternura y el compromiso, desarrolló una vasta trayectoria con proyección internacional. Buena parte de su labor artística se consolidó en el exterior, marcado por los avatares políticos y su exilio.
En reiteradas oportunidades, el propio músico reflexionó sobre los vaivenes de su carrera y la necesidad constante de mantener viva la memoria a través de su repertorio poético y social.
El legado artístico de Piero permanece inalterable en la memoria cultural de la región, donde su voz y sus canciones seguirán resonando como estandartes de libertad, justicia y sensibilidad humana.