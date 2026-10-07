Murió Piero a los 81 años: adiós al creador de himnos que marcaron a generaciones enteras

A los 81 años, falleció el recordado cantautor Piero, autor de himnos indispensables como "Mi viejo" y símbolo de la canción de protesta y la balada en América Latina.

El mundo de la música nacional e internacional despide a Piero, uno de los artistas más populares y queridos de la música popular, quien falleció a los 81 años tras atravesar un delicado cuadro de salud.

A lo largo de una prolífica carrera, el cantautor supo fusionar la canción testimonial con una profunda sensibilidad poética. Temas icónicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo" trascendieron las fronteras de la Argentina para convertirse en verdaderos himnos intergeneracionales de toda América Latina.

Símbolo de resistencia y compromiso social Sus composiciones se erigieron como una bandera de resistencia durante las épocas más complejas de la historia regional, logrando mantenerse vigentes y con un fuerte mensaje crítico durante los primeros años de la democracia.

Con un estilo inconfundible marcado por la ternura y el compromiso, desarrolló una vasta trayectoria con proyección internacional. Buena parte de su labor artística se consolidó en el exterior, marcado por los avatares políticos y su exilio.

En reiteradas oportunidades, el propio músico reflexionó sobre los vaivenes de su carrera y la necesidad constante de mantener viva la memoria a través de su repertorio poético y social.