    • 7 de octubre de 2026 - 16:44

    Murió Piero a los 81 años: adiós al creador de himnos que marcaron a generaciones enteras

    A los 81 años, falleció el recordado cantautor Piero, autor de himnos indispensables como "Mi viejo" y símbolo de la canción de protesta y la balada en América Latina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo de la música nacional e internacional despide a Piero, uno de los artistas más populares y queridos de la música popular, quien falleció a los 81 años tras atravesar un delicado cuadro de salud.

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    La actriz construyó una carrera de más de seis décadas y ganó el Oscar con su debut cinematográfico en 1954.

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    A lo largo de una prolífica carrera, el cantautor supo fusionar la canción testimonial con una profunda sensibilidad poética. Temas icónicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo" trascendieron las fronteras de la Argentina para convertirse en verdaderos himnos intergeneracionales de toda América Latina.

    Símbolo de resistencia y compromiso social

    Sus composiciones se erigieron como una bandera de resistencia durante las épocas más complejas de la historia regional, logrando mantenerse vigentes y con un fuerte mensaje crítico durante los primeros años de la democracia.

    Con un estilo inconfundible marcado por la ternura y el compromiso, desarrolló una vasta trayectoria con proyección internacional. Buena parte de su labor artística se consolidó en el exterior, marcado por los avatares políticos y su exilio.

    En reiteradas oportunidades, el propio músico reflexionó sobre los vaivenes de su carrera y la necesidad constante de mantener viva la memoria a través de su repertorio poético y social.

    El legado artístico de Piero permanece inalterable en la memoria cultural de la región, donde su voz y sus canciones seguirán resonando como estandartes de libertad, justicia y sensibilidad humana.

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