    • 14 de junio de 2026 - 10:48

    Murió Pocho Sosa, una de las voces más emblemáticas de la música cuyana

    El reconocido cantor cuyano será despedido este domingo en la Legislatura mendocina.

    Murió Pocho Sosa.

    Murió Pocho Sosa.

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    La cultura atraviesa una jornada de profundo dolor por la muerte de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las figuras más representativas de la música cuyana. El artista falleció a los 82 años y dejó una huella imborrable en la historia artística de Mendoza.

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    A pedido de la familia de su familia, la Honorable Legislatura de Mendoza realizará una despedida institucional para homenajear al artista. El homenaje se llevará a cabo este domingo entre las 13.30 y las 16.30 en el Salón Rojo de la Legislatura provincial.

    Allí, familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos podrán acercarse para darle el último adiós y reconocer su extensa trayectoria y su aporte a la cultura de Mendoza. Por el momento no trascendieron las causas de su fallecimiento, pero el año pasado había sufrido un ACV y se mantenía en resguardo.

    Hebe Casado anunció su partida

    La noticia fue confirmada por la vicegobernadora Hebe Casado en sus redes sociales. La funcionaria expresó su pesar por la muerte del cantor y destacó el legado cultural que construyó a lo largo de décadas de trayectoria.

    “Con profundo pesar despido a Carlos Alberto ‘Pocho’ Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana”, escribió en su cuenta de X.

    “Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de nuestra tierra a cada escenario que tuvo por delante”, sumó.

    “Su legado permanecerá vivo en cada tonada, en cada vendimia, en cada encuentro donde alguien vuelva a cantar sus canciones. Porque artistas como Pocho Sosa trascienden el tiempo y se convierten en patrimonio de su pueblo. Hasta siempre, Pocho. Mendoza te recordará cantando”, concluyó.

    Fuente: Los Andes.

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