    • 23 de marzo de 2026 - 17:28

    Murió Rubens Correa, referente histórico del teatro y la cultural argentina

    Exdirector del Teatro Cervantes y figura de Teatro Abierto falleció a los 91 años. Pilar del teatro argentino, fe actor, docente y defensor de la escena nacional.

    El ambiente cultural, y sobre todo teatral, se volcó a las redes para despedir a Correa con sentidas palabras.&nbsp;
    El ambiente cultural, y sobre todo teatral, se volcó a las redes para despedir a Correa con sentidas palabras. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El teatro argentino está de luto. Hoy, a los 91 años, falleció en la Buenos Aires Rubens Correa, actor, director, docente y gestor cultural que trazó el mapa de la escena nacional durante más de medio siglo. Su partida deja un vacío en el Teatro Nacional Cervantes, el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Asociación Argentina de Actores.

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    Nacido el 11 de marzo de 1935 en Olavarría, Correa creció en un hogar humilde que le inculcó el amor por la lectura. Tras un breve paso por la radio en Azul, su mudanza a Buenos Aires en los años 50 marcó un antes y un después: se integró al mítico grupo Nuevo Teatro, bajo la tutela de Alejandra Boero y Pedro Asquini. Allí aprendió que el teatro no era solo actuación, sino también oficio y compromiso social.

    En los años 70, su talento trascendió fronteras. Al frente del grupo Once al Sur, recorrió más de 20 países con la obra Buenos Aires, hoy, cosechando elogios en escenarios tan prestigiosos como La MaMa de Nueva York y el Festival de Teatro Abierto de Polonia.

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    Rubens Correa tuvo una destacad actuaci&oacute;n frente al Teatro Cervantes

    Rubens Correa tuvo una destacad actuación frente al Teatro Cervantes

    El teatro como resistencia

    A su regreso al país en 1975, Correa enfrentó los años más oscuros de la dictadura militar. Lejos de amedrentarse, convirtió la escena en un bastión de resistencia. En 1980 dirigió una masiva puesta de Los siete locos en el Teatro del Picadero y, un año después, fue un pilar fundamental de Teatro Abierto, el movimiento artístico más emblemático de denuncia contra el autoritarismo.

    Como director, dejó una huella indeleble con obras como La malaleche, El bizco, Rojos globos rojos y Teresa Batista cansada de guerra. Como actor, se destacó en piezas como El territorio del poder y Sacco y Vanzetti.

    Gestión histórica en el Cervantes

    Si bien su legado artístico es inmenso, su labor como gestor cultural fue revolucionaria. Tras dirigir el INT entre 1999 y 2002, asumió en 2007 la dirección del Teatro Nacional Cervantes en un momento de crisis institucional. Durante casi una década, Correa no solo reabrió las puertas del coliseo, sino que lo federalizó y multiplicó su audiencia de forma exponencial: de apenas 5.000 espectadores anuales a más de 220.000 al final de su gestión en 2016.

    "Se va una figura fundamental de nuestro teatro, un hombre que dedicó su vida a la construcción de una identidad cultural profundamente argentina", expresó el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, en referencia a Correa, quien se se retira de la escena dejando un teatro más abierto, más nacional y más humano.

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