    • 14 de abril de 2026 - 21:50

    Optimismo por la salud de Emi Voiro: el artista sanjuanino se recupera

    El músico fue operado de un reemplazo de válvula mitral y evoluciona en unidad coronaria.

    Emi Voiro evoluciona tras ser intervenido del corazón y hay optimismo.&nbsp;

    Emi Voiro evoluciona tras ser intervenido del corazón y hay optimismo. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de la preocupación que tiene en vilo a la comunidad cultural de San Juan, las noticias sobre la salud de Emi Voiro traen alivio. Luego de someterse a una compleja intervención de reemplazo de válvula mitral, los últimos reportes médicos indican una "evolución positiva", tal como comentaron desde su entorno a DIARIO DE CUYO.

    Leé además

     Emi Voiro

    La comunidad artística sanjuanina unida por Emi Voiro: tras la cirugía, realizan una rifa para reunir fondos
    El músico Emi Voirio atraviesa un momento delicado y necesita de la solidaridad de los sanjuaninos 

    Emi Voiro: Pedido urgente de dadores y cadena de oración para el músico sanjuanino

    Voiro se encuentra actualmente internado en la Unidad Coronaria, donde permanece bajo estricta observación profesional. Según explicaron familiares cercanos, la cirugía fue exitosa y los pulmones han respondido de manera favorable al tratamiento.

    Aunque cautelosa, su hermana, Luciana, compartió detalles alentadores sobre el estado actual del músico y los pasos a seguir en el corto plazo.

    “La cirugía salió bien, evoluciona favorablemente. Parece que el tratamiento de los pulmones ha hecho efecto, así que los últimos partes han sido positivos", dijo. "Empiezan de a poquito a evaluar cómo será la recuperación, a darnos otros panoramas, todo parece indicar que hemos ingresado en un proceso de recuperación", agregó la comunicadora. "Emi está en unidad coronaria y continuará ahí un tiempo. De a poco irán quitándole la asistencia respiratoria, porque hay que ir evaluando cómo va evolucionando”, sumó con profunda esperanza.

    Apoyo y ayuda para Emi Voiro

    La etapa que inicia ahora requiere de paciencia y monitoreo constante. Mientras tanto, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo para el artista sanjuanino, cuya calidez y talento lo han convertido en una figura sumamente querida en la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Teatro del Bicentenario recibirá a Cathy Sandoval, Lydia Martín y Allier Díaz Ferrer, quienes harán dos tablaos el mismo día. 

    El Teatro del Bicentenario suma una función para el Tablao Flamenco Internacional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Aviones a escala serán parte de la exposición sobre Malvinas

    Memoria activa: inaugura la exposición "Malvinas todo el año"

    Por Estela Ruiz M.
    En 1994, Los enanitos verdes sacaron Big Bang, disco que incluyó a Lamento boliviano. Una portada que resuena hoy. 

    Fans de Los Enanitos Verdes: entre un récord histórico y un doloroso adiós

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Crescendo es el show que Masiello traerá al Teatro Sarmiento, ganador de dos premios Estrella de Mar

    Martín Masiello hará su despliegue musical el Teatro Sarmiento

    Por Estela Ruiz M.