Optimismo por la salud de Emi Voiro: el artista sanjuanino se recupera

El músico fue operado de un reemplazo de válvula mitral y evoluciona en unidad coronaria.

En medio de la preocupación que tiene en vilo a la comunidad cultural de San Juan, las noticias sobre la salud de Emi Voiro traen alivio. Luego de someterse a una compleja intervención de reemplazo de válvula mitral, los últimos reportes médicos indican una "evolución positiva", tal como comentaron desde su entorno a DIARIO DE CUYO.

Voiro se encuentra actualmente internado en la Unidad Coronaria, donde permanece bajo estricta observación profesional. Según explicaron familiares cercanos, la cirugía fue exitosa y los pulmones han respondido de manera favorable al tratamiento.

Aunque cautelosa, su hermana, Luciana, compartió detalles alentadores sobre el estado actual del músico y los pasos a seguir en el corto plazo.

“La cirugía salió bien, evoluciona favorablemente. Parece que el tratamiento de los pulmones ha hecho efecto, así que los últimos partes han sido positivos", dijo. "Empiezan de a poquito a evaluar cómo será la recuperación, a darnos otros panoramas, todo parece indicar que hemos ingresado en un proceso de recuperación", agregó la comunicadora. "Emi está en unidad coronaria y continuará ahí un tiempo. De a poco irán quitándole la asistencia respiratoria, porque hay que ir evaluando cómo va evolucionando”, sumó con profunda esperanza.

Apoyo y ayuda para Emi Voiro La etapa que inicia ahora requiere de paciencia y monitoreo constante. Mientras tanto, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo para el artista sanjuanino, cuya calidez y talento lo han convertido en una figura sumamente querida en la provincia.