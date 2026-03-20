    • 20 de marzo de 2026 - 11:46

    "Por el mundo" en San Juan: día y hora para ver el programa que Marley y Vicky Xipolitakis filmaron en la provincia

    Una edición especial del ciclo, filmado hace 10 días en San Juan, aparecerá ahora en Telefe.

    Marley y Vicky Xipolitakis en el Teatro del Bicentenario, incluido en el itinerario de lugares que visitaron en San Juan para hacer el&nbsp; programa.

    Marley y Vicky Xipolitakis en el Teatro del Bicentenario, incluido en el itinerario de lugares que visitaron en San Juan para hacer el  programa.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan estará en la pantalla de Telefe este domingo. Será a través del programa especial de "Por el mundo", que conduce Marley, que filmaron días atrás en distintas locaciones de la provincia. Para este episodio aparece Vicky Xipolitakis como invitada.

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    Según se difundió este viernes, el programa se emitirá este domingo 22 de marzo a las 21 horas, en una segunda parte, y el domingo 29 de marzo a las 21 horas, la segunda parte.

    "San Juan cada vez está más linda. Y hasta nos dieron el pasaporte sanmartiniano donde ya tenemos un par de sellos. Disfruto mucho visitando esta provincia. La visité por primera vez cuando tenía 18 años. En ese entonces llegué en tren para trabajar en el Hotel Nogaró. Me quedé viviendo aquí por un mes, por eso siento un cariño especial por San Juan’, sostuvo el conductor de televisión en contacto con la prensa en ese momento.

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