"Por el mundo" en San Juan: día y hora para ver el programa que Marley y Vicky Xipolitakis filmaron en la provincia

Marley y Vicky Xipolitakis en el Teatro del Bicentenario, incluido en el itinerario de lugares que visitaron en San Juan para hacer el programa.

San Juan estará en la pantalla de Telefe este domingo. Será a través del programa especial de "Por el mundo", que conduce Marley, que filmaron días atrás en distintas locaciones de la provincia. Para este episodio aparece Vicky Xipolitakis como invitada.

Según se difundió este viernes, el programa se emitirá este domingo 22 de marzo a las 21 horas, en una segunda parte, y el domingo 29 de marzo a las 21 horas, la segunda parte.

Marley y Vicky habían participado de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza y aprovecharon la cercanía para visitar la provincia. Fue el lunes 9 de marzo que el conductor y la mediática fueron recibidos por el ministro de Turismo, Guido Romero, en el Teatro del Bicentenario con una bienvenida que incluyó el obsequi o de productores regionales.