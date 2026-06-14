Quiénes eran Gaspi y Lucas Vignale, los dos argentinos que murieron en el choque de helicópteros en Brasil

La noticia de la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, causó impacto en el mundo digital argentino. Con apenas 23 años, el influencer había logrado construir una enorme comunidad de seguidores gracias a un estilo espontáneo, descontracturado y muchas veces impredecible, que lo convirtió en uno de los creadores de contenido más populares del país.

Emotiva despedida a Gaspi: youtubers e influencers lo homenajearon en las redes tras la tragedia en Brasil

La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros en Río de Janeiro

Su salto a la fama llegó a través de videos callejeros en los que abordaba a desconocidos con preguntas insólitas y situaciones cargadas de humor. Ese formato, sumado a una personalidad extrovertida y auténtica, le permitió viralizarse rápidamente en distintas plataformas y captar la atención de millones de usuarios.

Con el paso del tiempo, Gaspi amplió su presencia en redes sociales y se transformó en un referente del entretenimiento digital. Participó en transmisiones de streaming, colaboró con otros influencers y protagonizó contenidos que alcanzaron millones de reproducciones.

Su crecimiento también lo llevó a compartir espacios con algunas de las figuras más reconocidas del ecosistema digital argentino. Gracias a su popularidad, logró trascender las redes y convertirse en un personaje conocido incluso entre quienes no seguían habitualmente el mundo de los creadores de contenido.

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Quienes lo seguían destacaban su capacidad para generar situaciones inesperadas y hacer reír desde la espontaneidad. Su estilo directo, sin demasiados filtros, fue una de las claves que le permitió diferenciarse dentro de un ámbito cada vez más competitivo.

La repentina muerte del influencer en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. Amigos, colegas y seguidores expresaron su dolor y recordaron algunos de los momentos más emblemáticos de una carrera que, pese a su corta duración, dejó una huella importante en el entretenimiento digital argentino.

La figura de Gaspi quedó asociada a una generación de jóvenes creadores que encontraron en internet una forma de conectar con millones de personas. Su legado permanece en los cientos de videos y transmisiones que lo llevaron a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de las redes sociales en Argentina.

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Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió con Gaspi en un accidente de helicóptero en Brasil

El mundo audiovisual argentino está de luto tras la muerte de Lucas Vignale, el director y realizador audiovisual que falleció este domingo en el trágico choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Tenía 29 años y era considerado una de las promesas más destacadas de la nueva generación del cine independiente argentino.

Nacido en Buenos Aires en 1997, Lucas Vignale construyó una carrera que combinó el cine independiente con el universo de los videoclips y la producción audiovisual. A lo largo de los últimos años trabajó junto a reconocidos artistas de la música urbana como Bizarrap, Trueno y J Balvin, consolidándose como una figura en ascenso dentro de la industria.

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Su salto más importante llegó con El tren fluvial, largometraje que codirigió junto a Lorenzo Toto Ferro y que fue presentado en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026. La película recibió elogios de la crítica y posicionó a ambos realizadores como nuevas voces del cine argentino contemporáneo.

Antes de ese reconocimiento internacional, Vignale también había dirigido el cortometraje La Pasión y desarrollado una intensa actividad como editor y realizador de piezas audiovisuales. Su trabajo se caracterizaba por una búsqueda estética personal y por una mirada ligada a las nuevas generaciones.