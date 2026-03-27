Ricardo Dillon, de la cancha al escenario: mañana sábado cantará en el homenaje a Sabina y Serrat

Para la mayoría, Ricardo Dillon es sinónimo de fútbol . Su nombre evoca tácticas, vestuarios y el rigor de quien dirige la Escuela de Técnicos de Fútbol en San Juan o asesora a la Secretaría de Deportes. Sin embargo, este sábado, el Flaco "despuntará el vicio" en un lugar que le es cada vez más familiar: el escenario.

Dillon será uno de los invitados especiales de Sienvolando, la banda mendocina que llega a la provincia para rendir homenaje a dos gigantes de la música hispana, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina , el sábado 28 en el Cine Teatro Municipal de Capital . Para el entrenador, no es una incursión improvisada, sino otro capítulo de una pasión que, según confesó a DIARIO DE CUYO, lo ha acompañado siempre.

La música no es un accesorio en la vida de Dillon. " A mí la música me ha acompañado a través de la vida ", afirmó con convicción. Y aunque el fútbol profesional ganó la pulseada y terminó siendo su camino principal, la guitarra y el canto estuvieron allí desde la infancia . " Mi casa siempre ha sido una casa musical, tanto cuando vivía con mis abuelos en Mendoza, como en mi casa ahora, con mis hijos, en San Juan ", relató. "De chiquito mi tía cantaba y me acuerdo que me hacían cantar en la escuela y esas cosas... hacía folclore de chico. Además, vivía enfrente de una iglesia y entonces nos juntábamos ahí e íbamos a los festivales de 'Prioridad Juventud'… Siempre la música estuvo ahí metida", contó.

Su historia musical tiene hitos curiosos que mezclan el potrero con el rock nacional. Dillon recuerda con asombro cómo, siendo joven, descubrió a Marciano Cantero (Los enanitos verdes).

"Un día, en el club donde yo jugaba, Atlético Argentino, terminé mi entrenamiento y en la pista de baby fútbol había un escenario, un show. Pregunté '¿qué es esto?' y resultó que estaba Marciano Cantero. Ellos eran hinchas de ese club. Esa canción que hablan de 'aquel Atlético' (NdeR: Aún sigo cantando) es por Atlético Argentino, yo vivía ahí a diez cuadras de la cancha. Eso me voló un poquito la cabeza", rememoró con una sonrisa quien luego trabó amistad con la banda y hasta se ponía a zapar con ellos.

De hecho, su formación melómana se forjó en la efervescencia del rock argentino: "Vi infinidades de recitales que me volvían loco... Serú Girán, Spinetta, Soda, Porchetto, Lerner. Intercambiaba el fútbol con la música cada vez que podía, y eso hizo que me fuera formando e hizo que me guste tanto", dijo quien también exploró su faceta de compositor y hasta tuvo una propuesta para participar en el Festival OTI de la canción.

Durante su estadía en Estados Unidos, mientras jugaba al fútbol, un productor lo escuchó cantar una canción de su autoría y le propuso presentarla en el prestigioso festival, pero…

"Mi mujer decía 'qué bueno' y quería que aceptara, pero yo le decía 'ni loco voy a hacer eso’, porque si me iba bien, tenía que dejar el fútbol”, explicó. “Era una canción de esa época, progresiva, más bien religiosa, que hacíamos en la parroquia. Tiene linda letra, la tengo escrita hace años... me gustaba escribir en un tiempo de concentración”, detalló Dillon, antes de seguir con la anécdota.

“Resulta que el tipo me llamaba, me llamaba y yo me hacía el tonto, no quería ni contestar", recordó entre risas y algo de vergüenza. Indudablemente ganó el fútbol, pero no pudo desterrar de Dillon esta otra pasión, la música.

De las concentraciones a los teatros

A pesar de haber elegido las canchas, Dillon nunca soltó la guitarra. En las concentraciones, sus compañeros le pedían que cantara, y con los años empezó a pulir su técnica gracias a la guía de amigos músicos como Pablo Riquero –de Sienvolando- y los sanjuaninos Lucio Flores, Luciano Gutiérrez.

"He ido tratando de corregir, porque no sos lo mismo la primera vez, cuando empezás, que después, cuando aprendés a vocalizar, a respirar... un montón de cosas que con el tiempo las fui incorporando”, dijo sobre su evolución vocal quien comenzó a incursionar más seguido en los escenarios a mediados de los ’90.

“Eran participaciones pequeñas, nada más”, acotó el exfutbolista, que tiempo después, junto a Riquero, ya desgranó 12 canciones en un recital a beneficio de CADIM (Centro de Ayuda al Discapacitado Motor), en Mendoza.

En San Juan, si bien su entorno lo ha visto cantar varias veces en juntadas y bares, el debut teatral llegó el año pasado. “El Ale Segovia me invitó para un tributo a Fito Páez y canté Las cosas tienen movimiento. La verdad que fue muy bueno, salió muy lindo, me di un gusto lindo, porque la música para mí es muy importante” declaró, de cara a un nuevo teatro.

nito Con Nito Mestre, junto a sus amigos de la música

La adrenalina del escenario

Para Dillon, la sensación de salir al escenario tiene puntos de contacto con el fútbol, pero su esencia es distinta. "Siempre te da un poquito de adrenalina, nervios, pero lo disfruto. Te transporta, uno siente a veces que cierra los ojos porque lo que querés es escuchar la música, como que te querés meter ahí", describió el fan de Baglietto y Charly; actualmente seguidor de Cruzando el Charco y Conociendo Rusia.

Y en cuanto a la sorpresa que genera en buena parte del público sanjuanino verlo en este rol, el reconocido DT se lo toma con humor: "Bueno, para el círculo íntimo no es sorpresa ya lo sabe, me conoce; pero sí, creo que en general los demás se sorprenden un poco cuando me ven cantar”, expresó quien, más allá de que no es su motor, se toma muy en serio esta pasión. Al punto que hasta se anima a pensar en un show propio.

"Con gente profesional como ésta, con la que estaremos el sábado, me animaría a hacer un recital con canciones inéditas", deslizó Dillon. ¿Se vendrá su lanzamiento oficial como cantante? Él tiene la pelota.

Tomá nota: Serrat & Sabina

Fecha: Sábado 28 de marzo

Sábado 28 de marzo Hora: 21:30 h

21:30 h Lugar: Teatro Municipal de San Juan (Mitre pasando Mendoza)

Teatro Municipal de San Juan (Mitre pasando Mendoza) Entradas: Disponibles a través de la plataforma EntradaWeb

Disponibles a través de la plataforma EntradaWeb Banda principal: Sienvolando (Mendoza)

Sienvolando (Mendoza) Invitados especiales: Lucio Flores, Ale Segovia, Luciano Gutiérrez y Ricardo Dillon (San Juan)