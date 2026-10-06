Simpecao vuelve a San Juan: se viene una noche de palmas, guitarras y rumbas

Simpecao regresará a San Juan el 17 de octubre para presentar un show especial en e l Cine Teatro Municipal de Capital , en el marco de la celebración de sus 30 años . Será una noche atravesada por la rumba flamenca, los recuerdos y el reencuentro con un público que ha acompañado a la banda mendocina en este camino.

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A lo largo de este tiempo, el grupo -integrado por Carina Beysa en voz, Daniel Moreno y Clonti Benegas en guitarras, Federico Alma en bajo, Gabriela Garro Distel en batería y Leo Landa en percusión- se ha consolidado como una de las propuestas más representativas de su género en el país. Desde sus inicios, logró construir una identidad propia que trascendió fronteras, algo poco habitual para una banda nacida y criada lejos de la capital argentina.

“Estamos transitando este aniversario repasando nuestros discos y también muchas anécdotas, porque desde 1996 hasta hoy hay muchísimas cosas para recordar”, contó a DIARIO DE CUYO Claudia "Clonti" Benegas, quien fue contundente a la hora de definir el secreto de su permanencia.

“ Seguimos juntos porque somos una familia ”, dijo para explicar por qué una banda moldeada entre amigos, guitarras, academias y pubs mendocinos sigue convocando como lo hace, tres décadas después.

La historia de Simpecao comenzó en una época en la que la rumba flamenca no gozaba de la popularidad que tiene actualmente. Inspirados por artistas como Gypsy Kings, Azúcar Moreno y referentes históricos del flamenco como Paco de Lucía y Camarón de la Isla, sus integrantes dieron forma a una propuesta que combinó tradición, fiesta y canciones propias.

“Nosotros empezamos como cualquier banda, ya sea de rock, folklore o tango, haciendo versiones de otros artistas. En aquella época lo más escuchado eran los Gypsy Kings y después Azúcar Moreno. Con esas influencias se empezó a gestar el proyecto”, explicó.

A medida que comenzaron a escribir material original, Simpecao se abrió camino en espacios donde predominaban otros géneros musicales. La apuesta resultó arriesgada, pero efectiva.

“Nos metimos en ámbitos que eran exclusivos del rock, como los pubs, porque en Mendoza la movida rockera siempre fue muy fuerte. También entramos en boliches donde de repente cortaban la música para que apareciera una banda en vivo haciendo rumba flamenca. Para nosotros fue todo un desafío”, recordó.

Esa propuesta festiva y cercana encontró eco en el público rápidamente. Temas como Quítame el respiro comenzaron a sonar con frecuencia y el nombre de la banda fue escalando en notoriedad.

“Siempre fue una música alegre. Más que nada hacemos rumbas y la gente siempre la relacionó con la fiesta. No importaba si sabían bailar o no, la respuesta era inmediata. Y sigue pasando hasta hoy”, afirmó Benegas.

Clonti Benegas, guitarrista de Simpecao

Rubén Rada, Eruca Sativa y más

A lo largo de su carrera, Simpecao logró hitos que marcaron su crecimiento y proyección. Compartió escenario con Alejandro Sanz, grabó junto al uruguayo Rubén Rada y vio cómo sus canciones eran seleccionadas por Pol-ka para musicalizar la exitosa serie televisiva Soy Gitano.

Lejos de atribuir estos logros a un momento puntual, Benegas lo entiende como el resultado de un proceso de crecimiento.

“Fue una construcción, todo se fue dando de a poquito. Mucha gente colaboró, creyó en nosotros y nos ayudó a dar el siguiente paso. Algo habremos hecho bien para tener la posibilidad de compartir experiencias tan importantes”, sostuvo con orgullo y satisfacción.

Entre los recuerdos más significativos aparece la grabación con Rada, una experiencia que los sorprendió.

“Tuvimos la posibilidad de grabar en Buenos Aires y le hicieron llegar algunas canciones nuestras a Rubén Rada. Entonces nos dijeron que quería participar… ¡Imaginate! Cruzó el charco, se vino al estudio y no grabó un tema, grabó dos... Después incluso viajó a Mendoza para presentarlos con nosotros”, rememoró.

Otro momento imborrable fue el encuentro con Alejandro Sanz. “Nos invitaron a ser teloneros y pensábamos que solamente lo íbamos a escuchar desde lejos. Pero en un momento nos avisaron que quería conocernos. Son esas cosas que te quedan para siempre”, sumó.

La banda también protagonizó cruces artísticos inesperados. En 2018 recibió una invitación de Eruca Sativa para compartir escenario, demostrando que la rumba flamenca podía convivir sin prejuicios con el rock más potente.

Entre clásicos y nuevos proyectos

Para el concierto en San Juan, Simpecao desgranará gran parte de su repertorio histórico, incluyendo canciones emblemáticas como Pa que nadie sienta pena, Noches de Rumba y Vino y Quitame el respiro, que continúan formando parte de la memoria afectiva de sus seguidores.

Mientras tanto, la banda mira hacia adelante con el objetivo de iniciar una nueva etapa creativa. Desde la incorporación de Carina Beysa como cantante en 2013, el grupo ha mantenido su esencia, pero también ha sumado nuevos matices sonoros.

“Tenemos pocas grabaciones con Karina y uno de los objetivos es justamente registrar nuevas canciones. Daniel Moreno está componiendo y queremos grabar más música con esta formación”, adelantó Benegas.

La idea también incluye retomar con mayor intensidad las giras regionales. En ese contexto, la visita a San Juan ocupa un lugar destacado.

“Lo que proyectamos es grabar y volver a girar. Primero por Mendoza, San Juan y San Luis. Por eso estamos muy contentos de regresar allí el 17 de octubre. Estamos con muchas ganas de volver a San Juan”, señaló.

La cita en el Cine Teatro Municipal de Capital

Simpecao -30 años