Tan Biónica hizo vibrar a 50 mil almas en su emotivo regreso

Bajo la lluvia y con Andrés Calamaro de invitado, la banda de Chano rugió en Vélez. Presentaron nuevo álbum y anunciaron un cierre épico en La Plata.

Chano y sus "pibes biónicos". Ni la lluvia pudo aguar el esperado y emotivo encuentro.

Bajo una lluvia que bautizó el reencuentro, Tan Biónica -la banda liderada por Chano Moreno Charpentier- regresó el viernes por la noche a los escenarios con su nuevo álbum, demostrando que su mística permanece intacta frente a miles de fanáticos que desafiaron el temporal.

En una verdadera noche mágica, el grupo no solo desempolvó los himnos que marcaron a una generación, como "Ella" o "Obsesionario en la Mayor", sino que presentó con solidez las piezas de su reciente trabajo discográfico, "El Regreso". Canciones nuevas como "El Problema del Amor" y "La Invención" resonaron por primera vez en un estadio, probando que el grupo tiene mucho más que nostalgia para ofrecer.

Andrés Calamaro de "Mi vida" El clímax de la velada llegó con la presencia de Andrés Calamaro. El "Salmón" se fundió en un abrazo con la banda para interpretar "Mi Vida" —su colaboración en el nuevo disco— y el eterno clásico "Flaca", logrando uno de los momentos más vibrantes de la jornada.

calamaro chano Andrés Calamaro y Chano, un abrazo que conmovió a más de uno en la vuelta de Tan Biónica Chano, diluvio y fidelidad Pese a las recomendaciones técnicas de resguardar equipos y modificar la puesta por el clima, Chano fue contundente: "Si hay que dejar la vida, la vamos a dejar acá con ustedes". El líder se mostró enérgico y conectado con sus fans, recorriendo la pasarela bajo el agua para cantar "Loca" y "Nací en primavera" desde un escenario alternativo en el corazón del campo.

El show, que duró casi tres horas, fue una mezcla de set electrónico liderado por Diega, momentos íntimos de Bambi al frente de "Mil Días" y una catarsis colectiva que culminó con "La Melodía de Dios".