Tributo a Serú Girán: te contamos cuánto costarán las entradas y dónde se venderán

David Lebón y Pedro Aznar traerán su homenaje musical al Teatro del Bicentenario el 14 de noviembre.

El tributo a Serú Girán llegará en noviembre próximo a la provincia, en gira nacional.

Los fanáticos ya palpitan el esperado reencuentro con la música de Serú Girán. Pedro Aznar y David Lebón llegarán al Teatro del Bicentenario en el marco de su gira nacional y desde la productora Powerplay informaron a DIARIO DE CUYO acerca de las entradas.

El concierto, que promete una noche inolvidable y cargada de nostalgia, subirá a escena en el Teatro del Bicentenario el 14 de noviembre. Aunque la expectativa es grande, desde la organización informaron que, por el momento, hay una sola función confirmada, si bien no descartan la posibilidad de sumar una segunda fecha si la demanda del público lo requiere.

Las entradas irán desde $60.000 hasta $140.000 y estarán en venta en boletería del Teatro y también por Tuentrada.com. Si bien no confirmaron el día de lanzamiento de la venta, dijeron que será "muy pronto", y "probablemente la semana próxima".

Un debut arrollador que reaviva la leyenda La expectativa local no es casualidad: la dupla viene de inaugurar este proyecto con un rotundo 'sold out' en el Movistar Arena. En una velada de pura emoción que congregó a públicos de todas las edades, los músicos repasan himnos de la talla de Seminare, Viernes, 3 A.M. y Peperina.