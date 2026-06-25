    • 25 de junio de 2026 - 17:53

    Tributo a Serú Girán: te contamos cuánto costarán las entradas y dónde se venderán

    David Lebón y Pedro Aznar traerán su homenaje musical al Teatro del Bicentenario el 14 de noviembre.

    El tributo a Serú Girán llegará en noviembre próximo a la provincia, en gira nacional.&nbsp;

    El tributo a Serú Girán llegará en noviembre próximo a la provincia, en gira nacional. 

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    Por Estela Ruiz M.

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    El concierto, que promete una noche inolvidable y cargada de nostalgia, subirá a escena en el Teatro del Bicentenario el 14 de noviembre. Aunque la expectativa es grande, desde la organización informaron que, por el momento, hay una sola función confirmada, si bien no descartan la posibilidad de sumar una segunda fecha si la demanda del público lo requiere.

    Las entradas irán desde $60.000 hasta $140.000 y estarán en venta en boletería del Teatro y también por Tuentrada.com. Si bien no confirmaron el día de lanzamiento de la venta, dijeron que será "muy pronto", y "probablemente la semana próxima".

    Un debut arrollador que reaviva la leyenda

    La expectativa local no es casualidad: la dupla viene de inaugurar este proyecto con un rotundo 'sold out' en el Movistar Arena. En una velada de pura emoción que congregó a públicos de todas las edades, los músicos repasan himnos de la talla de Seminare, Viernes, 3 A.M. y Peperina.

    Dos de los picos más conmovedores vividos en Buenos Aires han sido los homenajes a Charly García y al fallecido baterista Oscar Moro, quien estuvo representado en los palillos por su propio hijo, Juanito.

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