    • 23 de marzo de 2026 - 19:08

    Tu opinión cuenta: ¿Qué comic, historieta o manga te gustaría leer en San Juan?

    Durante su participación en la Feria del Libro, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias adquirirá algunos ejemplares para la provincia

    La Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica pone variados títulos a disposición de los sanjuaninos

    La Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica pone variados títulos a disposición de los sanjuaninos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si sos del fandom de la literatura gráfica -comic, manga, anime, etc- y te gustaría leer títulos que no tenés, esto es para vos. La Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias lanzó un llamado para que los sanjuaninos le cuenten qué títulos les gustaría que adquiera en la próxima Feria del Libro, para ponerlos a disposición de sus socios.

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    “Queremos aprovechar esta oportunidad para sumar nuevos cómics, historietas y mangas a nuestra Biblioteca de Literatura Gráfica y queremos saber tu opinión: ¿Qué títulos te gustaría que traigamos?”, dice la invitación en sus redes sociales, a la espera de las sugerencias de los lectores sanjuaninos.

    Podés recomendarnos series, autores o mangas que te gustaría encontrar en nuestra biblioteca. ¡Te leemos en los comentarios!”, agregaron desde la dirección que encabeza Federico Caballero.

    Para hacer tu sugerencia, solo tenés que ingresar en las redes de la Dirección de Bibliotecas Populares y sugerir cuáles son las obras que te gustaría que estén disponibles en sus anaqueles, para que puedas disfrutar de manera totalmente gratuita.

    La Feria del Libro se llevará a cabo en el Predio ferial La Rural (Palermo, Buenos Aires), de 23 de abril al 11 de mayo 2026 La Feria del Libro se llevará a cabo en el Predio ferial La Rural (Palermo, Buenos Aires), de 23 de abril al 11 de mayo 2026.

    Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso

    biblioteca gráfica
    Desde comic hasta historietas nacionales e internacionales, la Biblioteca está bien surtida y va por más

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    Esta biblioteca, primera de su tipo en Argentina, fue relanzada y bautizada el 11 de octubre de 2025 con el nombre del prestigioso historietista argentino Eduardo Risso, ganador de cinco premios Eisner.

    Su propuesta es diversa y dinámica, ofreciendo una colección especializada en cómics de diversos géneros, manga japonés e historieta nacional e internacional.

    Su objetivo es fomentar la lectura en las nuevas generaciones, apuntando a formatos atractivos para los jóvenes. Además, el espacio busca potenciar el talento local y formar nuevos públicos lectores.

    Info para asociarte

    Acá te contamos todo lo que necesitás para asociarte a la Biblioteca y así poder acceder a los libros de manera gratuita:

    • La Biblioteca de Literatura Gráfica Eduardo Risso está ubicada en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias (calle 25 de Mayo, esquina Las Heras).
    • Se puede visitar de lunes a viernes de 8:00 h a 20:00 h y los sábados de 8:00 a 13:00 h.
    • Para asociarte solo debés presentar fotocopia del DNI, fotocopia de una boleta de servicio y dos números de contacto.
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