Tu opinión cuenta: ¿Qué comic, historieta o manga te gustaría leer en San Juan?

Si sos del fandom de la literatura gráfica -comic, manga, anime, etc- y te gustaría leer títulos que no tenés, esto es para vos. La Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias lanzó un llamado para que los sanjuaninos le cuenten qué títulos les gustaría que adquiera en la próxima Feria del Libro , para ponerlos a disposición de sus socios.

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“Queremos aprovechar esta oportunidad para sumar nuevos cómics, historietas y mangas a nuestra Biblioteca de Literatura Gráfica y queremos saber tu opinión: ¿Qué títulos te gustaría que traigamos?”, dice la invitación en sus redes sociales, a la espera de las sugerencias de los lectores sanjuaninos.

“ Podés recomendarnos series, autores o mangas que te gustaría encontrar en nuestra biblioteca . ¡Te leemos en los comentarios!”, agregaron desde la dirección que encabeza Federico Caballero.

Para hacer tu sugerencia, solo tenés que ingresar en las redes de la Dirección de Bibliotecas Populares y sugerir cuáles son las obras que te gustaría que estén disponibles en sus anaqueles, para que puedas disfrutar de manera totalmente gratuita.

La Feria del Libro se llevará a cabo en el Predio ferial La Rural (Palermo, Buenos Aires), de 23 de abril al 11 de mayo 2026 La Feria del Libro se llevará a cabo en el Predio ferial La Rural (Palermo, Buenos Aires), de 23 de abril al 11 de mayo 2026 .

Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso

biblioteca gráfica Desde comic hasta historietas nacionales e internacionales, la Biblioteca está bien surtida y va por más

Esta biblioteca, primera de su tipo en Argentina, fue relanzada y bautizada el 11 de octubre de 2025 con el nombre del prestigioso historietista argentino Eduardo Risso, ganador de cinco premios Eisner.

Su propuesta es diversa y dinámica, ofreciendo una colección especializada en cómics de diversos géneros, manga japonés e historieta nacional e internacional.

Su objetivo es fomentar la lectura en las nuevas generaciones, apuntando a formatos atractivos para los jóvenes. Además, el espacio busca potenciar el talento local y formar nuevos públicos lectores.

Info para asociarte

Acá te contamos todo lo que necesitás para asociarte a la Biblioteca y así poder acceder a los libros de manera gratuita: