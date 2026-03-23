Tu opinión cuenta: ¿Qué comic, historieta o manga te gustaría leer en San Juan?

Si sos del fandom de la literatura gráfica -comic, manga, anime, etc- y te gustaría leer títulos que no tenés, esto es para vos. La Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias lanzó un llamado para que los sanjuaninos le cuenten qué títulos les gustaría que adquiera en la próxima Feria del Libro, para ponerlos a disposición de sus socios.
“Queremos aprovechar esta oportunidad para sumar nuevos cómics, historietas y mangas a nuestra Biblioteca de Literatura Gráfica y queremos saber tu opinión: ¿Qué títulos te gustaría que traigamos?”, dice la invitación en sus redes sociales, a la espera de las sugerencias de los lectores sanjuaninos.
“Podés recomendarnos series, autores o mangas que te gustaría encontrar en nuestra biblioteca. ¡Te leemos en los comentarios!”, agregaron desde la dirección que encabeza Federico Caballero.
Para hacer tu sugerencia, solo tenés que ingresar en las redes de la Dirección de Bibliotecas Populares y sugerir cuáles son las obras que te gustaría que estén disponibles en sus anaqueles, para que puedas disfrutar de manera totalmente gratuita.
La Feria del Libro se llevará a cabo en el Predio ferial La Rural (Palermo, Buenos Aires), de 23 de abril al 11 de mayo 2026 La Feria del Libro se llevará a cabo en el Predio ferial La Rural (Palermo, Buenos Aires), de 23 de abril al 11 de mayo 2026.
Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso