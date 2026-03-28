Un Jesús sobre ruedas, la propuesta de Fantasías Club para Semana Santa

El lunes 30 de marzo , el Fantasías Club se convertirán en el escenario de una propuesta artística innovadora. El club de patinaje sanjuanino estrenará "Huella Sagrada", una obra contemporánea que reinterpreta la pasión de Cristo a través del despliegue coreográfico de 21 patinadores.

Agenda cultural de San Juan: sábado musical en distintos rincones de la provincia

Réquiem de Mozart en la Catedral: una experiencia trascendente

Bajo la dirección de Ramón Córdoba , el espectáculo busca romper con las estructuras tradicionales de la meditación religiosa para acercar el mensaje bíblico a las nuevas generaciones. La obra no es un Vía Crucis convencional; es una puesta en escena de ópera rock cargada de luces LED, láseres y una estética marcadamente actual.

La premisa de Córdoba es clara: traer la figura de Jesucristo al siglo XXI. " Es como si Jesucristo hubiese muerto en esta época. Él, sin perder la parte bíblica, lógicamente, entra a Jerusalén en una bicicleta ", explicó el director a DIARIO DE CUYO, destacando que la intención es mostrar un Jesús presente y cercano.

"La gente está muy acostumbrada a la meditación tradicional. Esto es un espectáculo con música de ópera rock, muy dirigido a los jóvenes, muy de ahora", marcó el director.

Con una duración aproximada de 45 minutos, los artistas también utilizarán elementos modernos como "rompecocos" (varas de LED) y pancartas con mensajes actuales para interactuar con el público.

A pesar de la audacia del planteo, el respeto por la temática ha sido una prioridad para la institución. El club ha invitado a miembros del clero para presenciar el estreno y dar su opinión, buscando un equilibrio entre la vanguardia y la fe.

Arte e inclusión

El elenco de Huella Sagrada está integrado por 21 patinadores del Club Fantasías, que comanda Córdoba. El joven y talentoso elenco artístico abarca desde niños pequeños hasta adolescentes, e incluye también a varios patinadores con discapacidad.

Al igual que sus compañeros, estos jóvenes cumplen un rol activo en la narrativa de la obra. "Los vieran, están súper entusiasmados con el estreno, no ven la hora", dijo el director.

Semana Santa en la Catedral y en el Club

Aunque el estreno oficial será en el club, el día 30 de marzo, el Viernes Santo, el elenco realizará un resumen de la obra en el atrio de la Iglesia Catedral, en el marco del acto oficial de entronización de las reliquias de la Cruz de Jesucristo.

Tomá nota:

Estreno: "Huella Sagrada"

Lugar: Fantasías Club (Colón y Córdoba, Santa Lucía)

Fecha y hora: 30 de marzo, 22:00 h (puntual)

Entrada: a la gorra (monto a voluntad)