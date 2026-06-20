Whipala desnuda sus "Raíces" musicales sobre las tablas

La banda local presentará su nuevo disco el 25 de junio, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

El cruce de la memoria colectiva y las nuevas vertientes musicales se fundirá en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario la noche del 25 de junio, cuando comience a rodar "Raíces". Se trata del nuevo disco de Whipala, que propone una travesía acústica contemporánea que entrelaza la esencia de la región andina y el folclore argentino.

Tras ser galardonados con el premio a Mejor Artista Nacional en los Premios Berbel 2026, consolidando su notable proyección en la escena patagónica y federal, el conjunto sanjuanino regresa a su tierra natal para reencontrarse con su público.

Su propuesta no será un concierto convencional; se trata de una profunda experiencia colectiva que entrelaza con maestría la potencia de los instrumentos tradicionales con la frescura de la instrumentación moderna, logrando una identidad musical propia.

El repertorio que compone este nuevo trabajo discográfico recorre minuciosamente la geografía de los Andes y las vertientes más ricas del plano local, transformando cada melodía en un relato vivo sobre la diversidad que caracteriza a la región. A través de este complejo tejido, la banda invita a la audiencia a una honda reflexión, abriendo un espacio propicio para rememorar el latido de las historias y lenguas compartidas en este rincón del continente.

De este modo, las composiciones funcionarán como verdaderos diálogos generacionales, uniendo a través de la música el pasado ancestral con las narrativas del presente.