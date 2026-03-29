    • 29 de marzo de 2026 - 08:33

    Franco Colapinto terminó en el puesto 16 del GP de Japón de F1 que ganó Kimi Antonelli

    El argentino Franco Colapinto volvió a verse perjudicado por un Safety Car y no pudo sumar unidades en su primera carrera en Japón.

    Franco Colapinto había largado en el puesto 15°.

    Franco Colapinto había largado en el puesto 15°.

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    Andrea Kimi Antonelli completó una brillante actuación y ganó el Gran Premio de Japón. El italiano de Mercedes se convirtió en el líder del campeonato más joven de toda la historia de la Fórmula 1 con 19 años. Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari completaron el podio. George Russell finalizó cuarto.

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    Director deportivo de Alpine, Steve Nielsen.

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    La carrera de Franco Colapinto se vio perjudicada —una vez más— por un Safety Car y terminó en el 16° lugar. El argentino ganó una posición en la largada y superó a Gabriel Bortoleto en el tercer giro para ubicarse 13°. Luego de pelear en pista con Liam Lawson (Racing Bulls), ingresó a boxes en la vuelta 18. Sin embargo, en la 22, Oliver Bearman de Haas protagonizó un impactante accidente al intentar superarlo y salió el auto de seguridad a la pista. El joven de 22 años quedó estancado en el 16° puesto por detrás del Williams de Carlos Sainz.

    Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, consiguió un enorme resultado al cruzar la bandera a cuadros en la séptima plaza. El corredor francés se defendió durante toda la carrera de los ataques del Red Bull de Max Verstappen.

    La F1 no tendrá actividad a lo largo de todo el mes de abril por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La siguiente fecha de la Máxima será el Gran Premio de Miami, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo. “La próxima yo creo que va a ser en casa, pa. Vamos a ver, ojalá”, comentó Colapinto en referencia a la posible exhibición que realizará en Argentina.

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