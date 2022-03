El ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, instó hoy a los jefes de estado regionales a imponer nuevas restricciones sanitarias luego de que se confirmaran más de 300.000 nuevos casos de coronavirus en la última jornada.



"No hay ningún 'Freedom Day' (Día de la Libertad), no hay ninguna razón para relajarse", dijo Lauterbach al defender la necesidad de mantenerse unidos para seguir superando "esta fuerte ola de la pandemia" que en los últimos días ha dejado entre 200 y 300 muertes diarias.



Según el Instituto Robert Koch (RKI), Alemania superó hoy por primera vez las 300.000 nuevas infecciones de coronavirus al confirmar 318.387 casos en las últimas 24 horas. Hace una semana, según el RKI, la cifra fue de 294.931 positivos.



Asimismo, el ente de control de enfermedades infecciosas anunció que la incidencia de Covid-19 en siete días volvió a marcar un máximo histórico y sumó 1.752,0 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que el día anterior fue de 1.734,2, hace una semana de 1.651,4 y hace un mes de 1.265,0.



Además, en las últimas 24 horas se registraron 300 muertes, frente a 278 hace una semana.



Lauterbach descartó los pedidos de que el Gobierno federal dicte normas de ámbito nacional, ya eliminadas en la nueva Ley de Protección contra Infecciones aprobada la semana pasada por el Parlamento.



Explicó que el sistema sanitario no está sobrecargado en todo el territorio sino en algunas regiones, lo que implica que en esos lugares deban cancelarse cirugías programadas y hacer traslados de pacientes a otros centros.



"Ahí es es donde puede y debe utilizarse la nueva Ley Protección contra Infecciones", comentó el ministro, citado por la agencia de noticias DPA.



La nueva ley, en vigor desde el pasado domingo, da la posibilidad a los parlamentos regionales de adoptar mayores restricciones cuando lo consideren necesario.



Desde el inicio de la pandemia, el RKI ha contabilizado más de 19,5 millones de infecciones, aunque el número total real es probablemente mucho mayor, mientras que los muertos llegan a 127.822.