El candidato oficialista a la presidencia de Ecuador, Lenin Moreno, se imponía ajustadamente en las elecciones celebradas hoy en el país andino al obtener un 39,4% de los votos, aunque sin la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta con el opositor Guillermo Lasso, que cosechaba un 30,5% de los sufragios, según una encuesta a boca de urna divulgada por el canal Teleamazonas y citada por la agencia EFE.

Más de 12 millones de ecuatorianos estuvieron habilitados para elegir al sucesor del presidente Rafael Correa, a 137 diputados a la Asamblea Nacional (parlamento) y cinco representantes al Parlamento Andino.La jornada transcurrió con ‘absoluta normalidad‘, según el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, y fue ‘tranquila‘ y ‘pacífica‘, de acuerdo con el jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex presidente dominicano Leonel Fernández.

Las urnas fueron cerradas a las 17 (las 19 en la Argentina) y los primeros resultados oficiales se esperaban para alrededor de las 20 (las 22 en la Argentina), según datos oficiales.Correa, quien aseguró que las encuestas decían ‘claramente‘ que no habría segunda vuelta, fue llevado en andas al emitir el sufragio por simpatizantes apostados en el centro de votación donde estaba empadronado.

En cambio, el candidato presidencial Patricio Zuquilanda, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), no pudo votar porque al momento de presentarse en el centro de votación donde estaba registrado aún no había llegado el padrón electoral, informó la agencia DPA.Las últimas encuestas, que por ley no pudieron revelar porcentajes de intención de voto pero sí pronosticaron que habrá balotaje, ubicaron en orden a Moreno, Lasso, la socialcristiana Cynthia Viteri -única mujer que se postuló a la jefatura del Estado-, el socialdemócrata Paco Moncayo, Abdalá Bucaram -hijo del ex presidente homónimo-, Zuquilanda y los independientes Iván Espinel y Washington Pesántez.