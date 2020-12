El vicepresidente de Brasil, general retirado Hamilton Mourao, de 67 años se encuentra enfermo de Covid-19 luego de haber recibido el diagnóstico positivo este domingo, informó esta noche su oficina de prensa.



En un comunicado, la Vicepresidencia informó que Mourao quedará aislado en el Palacio del Jaburú, la residencia oficial para los vicepresidentes, aunque no detalló si está con síntomas.



Con 67 años de edad, el vicepresidente es considerado dentro del grupo de riesgo de los afectados por la pandemia, que causó hasta este domingo 191.139 muertes.



El funcionario es uno de los 18.479 nuevos casos divulgados en las últimas horas, con lo que el total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 7.484.285.



Mourao era uno de los pocos altos mandos del Estado brasileño que no se había infectado, ya que tuvieron Covid-19 el presidente Jair Bolsonaro y 13 ministros, además de los jefes de la corte suprema, del Senado y de la Cámara de Diputados.



Bolsonaro, luego de decir ayer que no le daba importancia a supuestos "atrasos" en un plan de vacunación aún sin fecha, este domingo en las redes sociales cambió su tono y dijo que ahora tiene "prisa" para obtener una inmunziación.



Segundo país del mundo en muertes y tercero en casos, Brasil es la máxima potencia económica de América Latina y no fijó fecha de inicio de vacunación, además de que ningún laboratorio ha presentado un pedido de registro ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador.



"Tenemos prisa para obtener una vacuna segura, eficaz y con calidad, fabricada por laboratorios debidamente certificados", dijo Bolsonaro, quien aseguró la total independencia de la Anvisa como órgano de control.



La planificación del Ministerio de Salud incluye recibir 150 millones de dosis en el primer semestre de 2021, entre ellas vacunas de AstraZeneca, Pfizer y la Coronavac desarrollada localmente por el Instituto Butantan de San Pablo con el laboratorio chino Sinovac.



