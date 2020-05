China, el principal socio comercial de Brasil desde 2009, es vista por el presidente Jair Bolsonaro con desconfianza, incluso la ve influyendo entre sus propios ministerios contra la visión del gobierno, alineado al cien por ciento con el Estados Unidos de Donald Trump. Así se refleja de las declaraciones del propio Presidente y del canciller Ernesto Araújo en la reunión de Gabinete del 22 de abril cuya divulgación causa un terremoto institucional en Brasil, en medio de la pandemia de coronavirus.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, incluso sugiere que China debe ayudar a Brasil con una suerte de Plan Marshall porque le adjudica responsabilidad en la pandemia. Araújo, además, dijo que ve a Brasil como uno de los cinco países que en la pospandemia decidirán un "nuevo orden mundial".

"Es una realidad, no podemos tapar el sol con la mano, ellos tienen gente plantada en algunos ministerios, aquí dentro. No queremos pelearnos con los chinos, necesitamos vender y ellos nos necesitan, sino no estarían comprando soja nuestra", dijo Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal divulgó el video de la reunión de Gabinete del 22 de abril para investigar si el Presidente obstruyó a la Justicia. El Presidente apunta en el video que en abril estaba leyendo sobre la actuación del servicio secreto chino dentro de Estados Unidos. La falta de reacción y voluntad política del Gobierno federal con la pandemia -salvo el Ministerio de Salud- llevó a gobernadores a buscar insumos directamente de China. Sobre todo el gobierno de San Pablo, que abrió en 2019 una oficina comercial en Shanghai, y el Consorcio Nordeste, la unión de los estados de izquierda y centroizquierda que hacen una suerte de diplomacia paralela, sin el Palacio de Itamaraty.

"Debemos aliarnos con los que tienen afinidad con nosotros", dijo Bolsonaro, quien dio a entender que no es posible pedirle ayuda al "Tío" (por Estados Unidos) luego de que se lo haya tratado de imperialista "igual que lo hace la izquierda" o como "hablaba en el pasado Fernando Henrique Cardoso".

La relación con China alcanzó en abril tensión discursiva debido a declaraciones contra Beijing realizadas por el diputado Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, y el ministro de Educación, Abraham Weintraub, quienes acusaron al gigante asiático de causar la pandemia de coronavirus. El vicepresidente Hamilton Mourao, presente en en la reunión y considerado un nexo con China, al igual que la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Da Costa Dias, no hicieron comentarios sobre lo que habló el Presidente. China ha sustentado en el primer cuatrimestre el comercio exterior de Brasil, su principal proveedor de granos. Brasil es visto por los chinos como un competidor de Estados Unidos en el mercado de soja, más allá de los movimientos geopolíticos.

>> POR EL MUNDO

Turismo en España

Con una tendencia consolidada a la baja en los números de contagios y muertes, el Gobierno español, anunció que a partir de julio los turistas extranjeros podrán visitar España en "condiciones de seguridad".

Respiro en Chile

Tras una semana signada por las protestas y las cifras negativas en torno a la pandemia, en Chile pudieron decir que "aparecen algunas luces de esperanza", al informar 3.536 contagios y que fallecieron 43 personas.

Holanda amplía tests

Las autoridades holandesas anunciaron que a partir del 1 de junio realizarán a nivel nacional la prueba del coronavirus a todo ciudadano que lo solicite porque considere que tenga síntomas sin un chequeo previo del médico.

A clases en Francia

Pese al riguroso protocolo sanitario, la vuelta paulatina a la clases presenciales en Francia llevó a la reapertura del 80% de las escuelas primarias del país y a la del 90% de los colegios secundarios de las llamadas zonas verdes.