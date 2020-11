El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó hoy a la comunidad internacional a "no cerrar los ojos" frente a la pandemia de coronavirus, aunque el mundo esté "cansado" del virus.



En su discurso de apertura de la asamblea general anual de la OMS, que se celebra esta semana de forma telemática, Tedros Adhanom Ghebreyesus pidió a la comunidad internacional que recobre "urgentemente el sentido del bien común".



"En ese espíritu, felicitamos al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris" en Estados Unidos, dijo, un día después de haberlos felicitado por Twitter.



"Nos complace la idea de trabajar en estrecha colaboración con su administración", añadió, después de que Biden anunciara que se pondrá en marcha una célula de crisis sobre el coronavirus, que ya infectó a más de 50 millones de personas en todo el mundo.



La actitud de Biden, que quiere anular el proceso de retirada de Estados Unidos de la OMS, contrasta con la de su rival, el presidente saliente Donald Trump, que minimizó la pandemia y renegó del organismo de la ONU, a la que ve como una "marioneta" de China.



"Podríamos estar cansados de la Covid-19. Pero ella no se ha cansado de nosotros", recalcó el jefe de la OMS, citado por la agencia de noticias AFP.



"Sí, -el virus- ataca a quienes están en peor estado de salud. Pero también ataca otras debilidades: la desigualdad, la división, la negación, las buenas palabras y la ignorancia deliberada", agregó.



"No podemos negociar con la Covid-19 ni cerrar los ojos y esperar que desaparezca", señaló.



Asimismo, Tedros subrayó que al virus no le importan "la retórica política o las teorías de la conspiración".

"Nuestra única esperanza es la ciencia, las soluciones y la solidaridad", sostuvo ante los 194 países miembros de la organización, reunidos con motivo de la Asamblea Mundial de la Salud.



La reunión durará una semana, hasta el 14 de noviembre, y sigue a una primera parte celebrada en mayo, que duró dos días y que estuvo centrada en la pandemia.



Esta semana, los diplomáticos tendrán la oportunidad de hablar sobre la reforma de la OMS, un procedimiento que viene de largo y que busca reforzar a la organización para que responda más rápida y eficazmente ante los desafíos actuales, como las pandemias.



El director general de la OMS llamó hoy a que se "acelere" la reforma, y pidió a los países que trabajen en este sentido, fortaleciendo sus capacidades sanitarias y mejorando la "cooperación internacional".

Fuente: Télam