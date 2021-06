El Gobierno uruguayo habilitó este martes el proceso de vacunación contra el coronavirus para solicitantes de refugio o migrantes que aún no cuentan con documento de identidad del país y llevan en el territorio más de 90 días.



"Quedó habilitado un nuevo trámite en línea que permite a migrantes o solicitantes de refugio, que no tengan documento de identidad uruguayo, registrarse para ser habilitados a ingresar al Sistema de Vacunación contra la Covid-19", informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) en un comunicado.



Los migrantes podrán realizar el trámite "siempre que se encuentren en el territorio nacional por un período superior a 90 días y no hubieran, previamente, iniciado un trámite de residencia".



El MSP aclara que la aprobación de la solicitud no implica la asignación inmediata de cupo con fecha y hora, sino la confirmación de que la persona puede ingresar sus datos al sistema de agenda tal como el resto de la población.



Luego de atravesar el 2020 sin sobresaltos, Uruguay vivió en abril y mayo pasados el peor momento de la emergencia sanitaria, con récords de contagios y fallecidos.



Actualmente es el segundo país del mundo con más muertes por coronavirus cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, solo detrás de Paraguay, de acuerdo a cifras recopiladas por la agencia de noticias AFP.



No obstante, en las últimas semanas los números muestran una tendencia a la baja en decesos, contagios y personas internadas en terapia intensiva.



Mientras algunos expertos aún miran las cifras con cautela y prefieren no sacar conclusiones, otros entienden que son los primeros resultados de la intensa campaña de vacunación que el Gobierno inició el 1° de marzo.



Hasta este martes, el 61% de la población ha recibido al menos una de las dos dosis, mientras que el 40% de los habitantes ya tiene la pauta completa de Sinovac, Pfizer o Astrazeneca.



El país, de 3,5 millones de habitantes, fue el primero de Latinoamérica en habilitar la inoculación a adolescentes de entre 12 y 17 años.

Fuente: Télam