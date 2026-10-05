Detuvieron en Estados Unidos a una mujer acusada de espiar al hijo del presidente de Taiwán para China.

Una mujer de 34 años fue detenida en Estados Unidos, acusada de actuar como agente no registrada de China y espiar al hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te . La sospechosa fue arrestada en el aeropuerto internacional de Los Ángeles cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Shanghái.

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La detenida fue identificada como Wanying Zhang, también conocida como Heather , residente en Irvine, California. Según la investigación, habría recibido instrucciones de funcionarios vinculados al Gobierno chino para realizar tareas de vigilancia y recopilar información sobre familiares del mandatario taiwanés.

De acuerdo con la acusación presentada ante la Justicia estadounidense, Zhang viajó a Seattle durante 2025 para vigilar a un familiar cercano de un alto funcionario del Gobierno de Taiwán . Los investigadores posteriormente identificaron al objetivo como Lai Ting-yu, hijo del presidente de Taiwán y residente en Estados Unidos.

La mujer habría fotografiado y grabado la vivienda y los vehículos utilizados por la familia , además de registrar información relacionada con las patentes de los automóviles. Ese material habría sido enviado posteriormente a personas vinculadas con las autoridades chinas.

Los investigadores sostienen que Zhang habría coordinado sus movimientos con un asociado y utilizado distintas medidas para evitar ser descubierta durante las tareas de seguimiento . Además, no habría informado a las autoridades estadounidenses que estaba actuando en representación de un gobierno extranjero.

La investigación también contempla registros de comunicaciones y otros elementos que, según los fiscales, permitirían establecer que la mujer mantenía contacto con personas que reconocían trabajar para el Gobierno chino.

Fue detenida antes de viajar a China

El arresto se produjo en el aeropuerto de Los Ángeles, poco antes de que Zhang abandonara Estados Unidos rumbo a Shanghái. La detención fue realizada por agentes del FBI, que investigaban sus presuntos vínculos con funcionarios chinos.

El director del FBI, Kash Patel, utilizó el caso para advertir que Estados Unidos no permitirá operaciones de espionaje de gobiernos extranjeros dentro de su territorio. La acusación sostiene que Zhang nunca se registró como agente de un gobierno extranjero, una obligación contemplada por la legislación estadounidense en determinadas circunstancias.

La mujer quedó a disposición de la Justicia federal y deberá comparecer ante un tribunal de Los Ángeles para responder por los cargos en su contra. La acusación no implica una condena y Zhang es considerada inocente hasta que se demuestre su responsabilidad penal.

Presidente de Taiwán, Lai Ching-te

Taiwán denunció un caso de “represión transnacional”

Desde Taiwán confirmaron que familiares del presidente Lai Ching-te habían sido blanco de las acciones denunciadas y calificaron el episodio como un caso de “represión transnacional”.

El Gobierno taiwanés condenó este tipo de operaciones y sostuvo que buscan intimidar o amenazar a personas vinculadas con la defensa de la democracia y las libertades. También destacó la actuación de las autoridades estadounidenses ante el supuesto intento de vigilancia.

El caso se conoce en un contexto de crecientes tensiones entre China y Taiwán. Beijing considera a la isla parte de su territorio y mantiene abierta la posibilidad de recurrir a la fuerza para imponer su control, mientras que el Gobierno taiwanés sostiene que el futuro de la isla debe ser decidido por sus propios habitantes.

Lai Ching-te asumió la presidencia en mayo de 2024 y pertenece al Partido Democrático Progresista. El Gobierno chino lo considera un dirigente separatista y ha cuestionado reiteradamente sus posiciones políticas.

Hasta el momento, no se conoció una reacción pública de Beijing sobre la detención de Zhang. La investigación estadounidense continuará ahora bajo el proceso judicial federal.