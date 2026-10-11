Donald Trump anunció un "cese al fuego energético" entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos aseguró que Moscú y Kiev acordaron frenar los ataques a la infraestructura energética.

En medio de una jornada de alta tensión diplomática internacional, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró este domingo que Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo para suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, al tiempo que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, salió al cruce de las declaraciones de Washington que sugerían la necesidad de un cambio de liderazgo en su país.

"A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!", publicó Trump a través de su plataforma Truth Social. Pese al anuncio del líder de la Casa Blanca, ni las autoridades de Kiev ni las de Moscú emitieron confirmaciones de forma inmediata.

La declaración de Trump se produjo apenas un día después de haber criticado abiertamente las incursiones militares ucranianas contra refinerías en territorio ruso y de haber expresado que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente". Dicho posicionamiento se dio en el marco del anuncio de un acuerdo comercial entre Washington y Moscú para la adquisición masiva de diésel ruso, acompañado por una flexibilización en el régimen de sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos a la administración de Vladimir Putin.

La respuesta de Zelenski sobre las elecciones en Ucrania Frente a las presiones de la Casa Blanca, el presidente Volodimir Zelenski se pronunció de manera categórica durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense ABC. "Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente", aseveró el mandatario en referencia a la soberanía del electorado ucraniano.

En ese sentido, Zelenski reveló los términos planteados al equipo de la administración norteamericana respecto a la posibilidad de desarrollar comicios generales, suspendidos por la vigencia del estado de sitio desde la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.