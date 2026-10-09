    • 9 de octubre de 2026 - 19:08

    Donald Trump y Vladimir Putin pactaron el envío masivo de diésel ruso para frenar el aumento de precios

    El presidente estadounidense anunció un pacto con Vladimir Putin para la importación masiva de diésel ruso con el fin de contener la disparada de los precios energéticos. La medida incluye una licencia temporal del Tesoro y busca aliviar el costo de vida de cara a las elecciones de medio término.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de una compleja coyuntura global marcada por tensiones internacionales y la crisis en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un sorpresivo acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para garantizar el suministro de diésel ruso al mercado estadounidense y al resto del mundo con el objetivo explícito de contener el alza de los combustibles.

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    El entendimiento fue confirmado por el propio mandatario norteamericano a través de su cuenta en la red social Truth Social, luego de mantener una conversación telefónica con el líder del Kremlin. La medida se instrumenta en un escenario de alta sensibilidad económica y en la antesala de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, donde el costo de vida se ha convertido en el principal dolor de cabeza para la administración republicana.

    Cronograma de envíos y licencias especiales

    De acuerdo con los detalles difundidos por la Casa Blanca, el compromiso bilateral contempla un flujo inmediato de combustibles para aliviar la presión sobre los surtidores:

    Entrega inmediata: Un primer lote superior a las 300.000 toneladas de diésel.

    Noviembre: El envío de otras 500.000 toneladas.

    Próxima etapa: Un millón de toneladas adicionales, con la proyección de sumar hasta tres millones más en el corto plazo, supeditado a la capacidad operativa de las refinerías rusas.

    Para hacer viable esta operación, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió de manera simultánea una licencia temporal especial destinada a sortear los bloqueos normativos y facilitar el ingreso del combustible ruso a las rutas de comercio global.

    Impacto económico y electoral

    Trump defendió la medida calificándola como una decisión "de gran importancia" para forzar una baja rápida y pronunciada en los precios internacionales y domésticos. "Lograr precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad", remarcó.

    Detrás de la estrategia económica late un fuerte peso político. El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms), una compulsa decisiva para el futuro legislativo de la gestión republicana. Contener el encarecimiento de la energía y de los gastos cotidianos resulta vital para el oficialismo en su intento por retener el respaldo del electorado en un escenario electoral sumamente disputado.

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