El papa León XIV calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump contra Irán

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Al salir este martes por la noche de la residencia pontificia de Castelgandolfo, el papa León XIV se detuvo unos momentos ante la prensa y, en una declaración que hizo primero en italiano y luego, en inglés, consideró “inaceptable” la amenaza lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra todo el pueblo de Irán e invitó a todos a rezar y a pedirle a las autoridades que “no queremos la guerra, sino que queremos la paz”. Además, consideró la actual guerra “injusta” y recordó que atacar infraestructuras civiles es algo contrario a las leyes internacionales, hablando en inglés, un mensaje evidentemente directo al presidente de su país.

Trump lanzó una fuerte amenaza horas antes de que venza, hoy a la 21 (hora argentina) un ultimátum al régimen iraní para que reabra el estrecho de Ormuz. “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió en su cuenta de Truth Social.

La reacción del papa León XIV El papa León XIV evidentemente estaba al tanto de este posteo y quiso levantar su voz. “Hoy, como todos sabemos, ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto verdaderamente no es aceptable: aquí hay claramente cuestiones de derecho internacional y mucho más”, indicó, durante un breve encuentro con periodistas.

“Es una cuestión moral para el bien de todo el pueblo. Y quisiera invitar a todos a pensar, con el corazón, verdaderamente, en tantos inocentes —tantos niños, tantos ancianos—, totalmente inocentes, que serían ellos también víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado ya desde hace varios días”, añadió. “Volvamos al diálogo, a las negociaciones, tratemos de ver cómo resolvemos los problemas sin llegar a este punto... En cambio estamos aquí y tenemos que rezar mucho: quisiera invitar a todos a rezar, pero también a comunicar quizás a través de los diputados, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz. Somos un pueblo que tenemos una gran necesidad en el mundo”, sumó.

Al repetir en inglés el mismo concepto, enseguida después, el Papa recordó que en el mensaje pascual del domingo pasado invitó a buscar la paz y a rechazar la violencia y guerra y “especialmente una guerra que mucha gente ha dicho que es una guerra injusta y que sigue escalando y que no está resolviendo nada”, remarcó. “De hecho, tenemos una crisis económica mundial, una crisis energética, una situación de gran inestabilidad en Medio Oriente, que sólo está provocando más odio alrededor del mundo”, planteó. “Por eso, volvamos a la mesa de negociaciones, hablemos, busquemos soluciones de forma pacífica y recordemos especialmente a los inocentes, los niños, los ancianos, los enfermos, tanta gente que ya se ha convertida y que se convertirá en víctimas de este estado de guerra y recordemos que los ataques a las infraestructuras civiles están en contra de la ley internacional y además son también una señal del odio, de las divisiones, de la destrucción de la que es capaz el ser humano. Y que todos queremos trabajar por la paz, la gente quiere la paz”, insistió, al pedir de nuevo una movilización para que las autoridades oigan este clamor.