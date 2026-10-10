El Papa León XIV financia becas para jóvenes cristianos de Líbano, Siria e Irak y pide paz en Medio Oriente

El Papa León XIV financia becas destinadas a niños, adolescentes y jóvenes cristianos de Líbano, Siria e Irak , tres países atravesados durante años por conflictos e inestabilidad. El Vaticano confirmó que el pontífice ya envió los fondos necesarios para cubrir el costo anual de las matrículas escolares y universitarias de los beneficiarios.

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La decisión fue comunicada este sábado 10 de octubre durante una audiencia en el Vaticano con participantes del Sínodo de Obispos de la Iglesia Melquita Griega de Antioquía . La ayuda será canalizada a través del Dicasterio para las Iglesias Orientales y apunta especialmente a familias en situación de necesidad.

León XIV explicó que el programa educativo tiene un objetivo que va más allá del financiamiento de los estudios: busca generar condiciones para que las familias cristianas puedan continuar viviendo en sus países de origen.

“ Nuestro objetivo es apoyar a los jóvenes para que las familias cristianas cuenten con la ayuda necesaria para permanecer en Medio Oriente y mantener una presencia cristiana ”, señaló el pontífice.

El Papa indicó que la iniciativa puede concretarse “gracias a la generosidad de tantas personas” y afirmó que la Santa Sede garantiza las becas para que los jóvenes puedan recibir una educación católica.

El pedido de León XIV por la paz

Durante el encuentro, el pontífice también se refirió a la situación que atraviesa Medio Oriente y describió una región marcada por “guerras, disturbios, extremismo religioso y dificultades económicas”.

“Estoy con ustedes. Toda la Iglesia Católica está con ustedes”, expresó ante los obispos, a quienes pidió continuar trabajando como promotores de la reconciliación y la paz en territorios golpeados por los conflictos.

El Vaticano señaló que la ayuda representa además una muestra de cercanía hacia comunidades profundamente afectadas por años de violencia e inestabilidad. Por el momento, no se informó públicamente cuántos estudiantes recibirán las becas ni el monto total destinado al programa.