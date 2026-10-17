    • 17 de octubre de 2026 - 09:06

    El papa León XIV recibirá el alta tras ser operado de un cáncer de pulmón y regresará al Vaticano

    Tras cuatro días de internación en el Hospital Gemelli de Roma, el Pontífice será dado de alta luego de mostrar una evolución favorable. Este domingo rezará el Ángelus desde la ventana de sus aposentos.

    El papa León XIV.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado y abandonará el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado durante cuatro días tras una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar. La oficina de prensa del Vaticano confirmó que los estudios realizados y la evaluación médica permitieron autorizar su regreso a la Santa Sede.

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    “Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, informó el equipo médico en un comunicado difundido por el Vaticano. Según lo previsto, el Pontífice regresará a sus aposentos a primera hora de la tarde y retomará progresivamente sus actividades.

    Además, la Santa Sede adelantó que este domingo León XIV rezará el Ángelus desde la ventana de sus aposentos papales, una señal de continuidad en su agenda pública después de la intervención quirúrgica.

    Los estudios médicos confirmaron una mejora sostenida de su estado general. El parte firmado por su médico personal, Luigi Carbone, y por Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, señaló que la recuperación posoperatoria avanzaba favorablemente.

    Durante la internación, el Papa también retomó algunas tareas de trabajo desde su habitación, donde mantuvo reuniones con integrantes de su equipo y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria. De acuerdo con los informes médicos previos, ya podía desarrollar sus actividades cotidianas de manera independiente.

    Qué se sabe sobre el cáncer de pulmón de León XIV

    El Pontífice fue operado el martes 13 de octubre. Durante una intervención videoasistida que se extendió aproximadamente tres horas, los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón.

    Los especialistas todavía aguardan los resultados de estudios complementarios para determinar las características moleculares y genéticas del tumor, establecer si la enfermedad se extendió más allá de la zona extirpada y evaluar si será necesario realizar algún tratamiento adicional.

    En este contexto, el pronóstico dependerá de los resultados de esos análisis y del estadio definitivo de la enfermedad. El doctor Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle, señaló, en declaraciones citadas por CNN, que la supervivencia libre de enfermedad a cinco años supera el 80% en los estadios más tempranos del cáncer de pulmón de células no pequeñas.

    Con el alta hospitalaria, León XIV continuará su recuperación fuera del hospital, mientras el equipo médico analiza los resultados pendientes para definir los próximos pasos de su atención.

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