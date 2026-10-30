La mujer que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos habló por primera vez: "No sé por qué sobreviví"

Christa Pike , la mujer condenada a muerte que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos , rompió el silencio por primera vez desde que recibió dos dosis de una inyección letal que no consiguieron provocarle la muerte. A través de un comunicado difundido por sus abogados, aseguró que atraviesa fuertes dolores físicos y psicológicos y reconoció que todavía intenta comprender lo ocurrido.

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“No ha habido un solo momento desde aquella noche en que no haya sufrido dolor”, expresó la mujer, de 50 años. Y agregó: “Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”.

El testimonio se conoció este viernes, aproximadamente un mes después del procedimiento realizado el 30 de septiembre en una prisión estatal de Tennessee. Pike recibió dos dosis de pentobarbital, una sustancia utilizada en ejecuciones mediante inyección letal, pero sobrevivió y debió ser trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico.

Según los registros del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike es la única persona condenada a muerte que sobrevivió después de recibir este tipo de inyección letal .

Tras permanecer varios días inconsciente e intubada, fue dada de alta y trasladada al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde continúa con su recuperación.

En el comunicado, también se refirió a la incertidumbre que enfrenta después de lo sucedido. “No sé por qué sobreviví aquella noche. No sé qué viene después. Algunos días es más difícil que otros encontrar esperanza. Por ahora, estoy intentando sanar, día a día”, manifestó.

Por qué fue condenada a muerte Christa Pike

Pike fue sentenciada a la pena capital por un crimen cometido en 1995. Junto a su pareja de entonces, secuestró y torturó hasta la muerte a Colleen Slemmer, una compañera de estudios.

El asesinato ocurrió cuando Pike tenía 18 años y se convirtió en uno de los casos criminales más conocidos de Tennessee. La condena a muerte se mantuvo durante décadas hasta que las autoridades programaron su ejecución para septiembre de 2026.

Qué pasará con su condena a muerte

Después de la ejecución fallida, los abogados de Pike solicitaron reiteradamente al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la pena capital por una condena a prisión perpetua.

El mandatario republicano calificó lo ocurrido como profundamente perturbador, ordenó una investigación independiente sobre el procedimiento, suspendió temporalmente las ejecuciones en el estado y aceptó la renuncia del jefe del sistema penitenciario.

Sin embargo, al ser consultado sobre el futuro judicial de Pike, Lee dejó abierta la posibilidad de que la sentencia original continúe vigente. “Sospecho que su sentencia será la misma que antes, salvo que los tribunales determinen lo contrario”, afirmó.

En paralelo, la jueza del Tribunal de Cancillería I’Ashea Myles ordenó al estado conservar las pruebas relacionadas con el procedimiento, luego de una audiencia realizada en Nashville.

Por su parte, Luke Ihnen, abogado de Pike, planteó ante la Justicia las dificultades que tuvo para acceder a su defendida mientras permanecía inconsciente. La investigación sobre las circunstancias de la ejecución y los próximos pasos judiciales serán determinantes para establecer qué ocurrirá con la condena.