    • 10 de octubre de 2026 - 18:12

    Panamá declaró la emergencia nacional por el terremoto y destinará US$ 100 millones para asistencia

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino dispuso un fondo de 100 millones de dólares para la asistencia de los damnificados.

    720
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de Panamá declaró este sábado el Estado de Emergencia Nacional tras el fuerte terremoto que sacudió al país durante el mediodía del viernes. La medida, aprobada por el Consejo de Gabinete bajo la instrucción del presidente José Raúl Mulino, permitirá liberar de forma inmediata un fondo de 100 millones de dólares para la atención de damnificados, asistencia humanitaria y la reconstrucción de infraestructura dañada.

    Leé además

    El terremoto de magnitud 7,6 provocó evacuaciones y activó el monitoreo en varios países de la región.

    Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y activó una alerta de tsunami en otros países de la región
    christa pike, la unica sobreviviente a una inyeccion letal en ee. uu., volvio a la carcel

    Christa Pike, la única sobreviviente a una inyección letal en EE. UU., volvió a la cárcel

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El evento telúrico tuvo su epicentro en la península de Azuero a las 12:56 del viernes y fue seguido por una seguidilla de réplicas que mantienen en alerta a toda la población y a las fuerzas de seguridad.

    Balance de daños: lesionados, viviendas y escuelas afectadas

    Según el último reporte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), no se han registrado víctimas fatales, aunque se contabilizan 27 personas con heridas de gravedad leve a moderada.

    Entre las principales afectaciones reportadas tras los relevamientos técnicos figuran:

    El Ministerio de Educación confirmó daños en 419 escuelas, por lo que las clases continuarán suspendidas preventivamente mientras se realizan evaluaciones de seguridad edilicia. Se detectaron destrozos de distinta consideración en al menos 21 centros de salud y hospitales, los cuales son inspeccionados por ingenieros antes de reanudar la atención total.

    Más de 426 casas sufrieron deterioros, desde daños menores hasta colapsos totales. Además, en la Isla de Cañas debieron evacuar a unas 300 personas de manera preventiva ante la subida en el nivel del agua tras el sismo.

    Las regiones más golpeadas concentran su impacto en las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas, expandiéndose también a Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá y zonas comarcales.

    Operativo de asistencia y centros de acopio

    Para afrontar la contingencia, el Ejecutivo panameño conformó una comisión de alto nivel encargada de dirigir las obras de reconstrucción y administrar las donaciones. Asimismo, se habilitó el emblemático Parque Omar en la capital del país como centro de acopio principal para recibir alimentos, agua potable e insumos médicos destinados a las familias evacuadas.

    Más de 400 efectivos de seguridad, brigadistas y personal de asistencia psicológica trabajan en el terreno garantizando suministros en las localidades afectadas y coordinando la contención de los damnificados.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cinco muertos en un brutal choque frontal en una ruta de Chile.

    Tragedia en Chile: cinco muertos tras un brutal choque frontal entre un Jeep y un camión

    Por Enzo Arrieta
    Un amplio operativo policial se desplegó alrededor de la vivienda donde fueron encontradas las víctimas en Erie. Foto: Your Erie

    Masacre en Estados Unidos: un hombre mató a ocho personas, incluidos dos niños, en Pensilvania

    Por Redacción Diario de Cuyo
    estados unidos: el huracan isaias dejo mas de 800.000 usuarios sin luz y provoco inundaciones

    Estados Unidos: el huracán Isaías dejó más de 800.000 usuarios sin luz y provocó inundaciones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    donald trump y vladimir putin pactaron el envio masivo de diesel ruso para frenar el aumento de precios

    Donald Trump y Vladimir Putin pactaron el envío masivo de diésel ruso para frenar el aumento de precios

    Por Redacción Diario de Cuyo