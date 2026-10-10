Panamá declaró la emergencia nacional por el terremoto y destinará US$ 100 millones para asistencia

El Gobierno de Panamá declaró este sábado el Estado de Emergencia Nacional tras el fuerte terremoto que sacudió al país durante el mediodía del viernes. La medida, aprobada por el Consejo de Gabinete bajo la instrucción del presidente José Raúl Mulino, permitirá liberar de forma inmediata un fondo de 100 millones de dólares para la atención de damnificados, asistencia humanitaria y la reconstrucción de infraestructura dañada.

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El evento telúrico tuvo su epicentro en la península de Azuero a las 12:56 del viernes y fue seguido por una seguidilla de réplicas que mantienen en alerta a toda la población y a las fuerzas de seguridad.

Según el último reporte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), no se han registrado víctimas fatales, aunque se contabilizan 27 personas con heridas de gravedad leve a moderada.

El Ministerio de Educación confirmó daños en 419 escuelas, por lo que las clases continuarán suspendidas preventivamente mientras se realizan evaluaciones de seguridad edilicia. Se detectaron destrozos de distinta consideración en al menos 21 centros de salud y hospitales, los cuales son inspeccionados por ingenieros antes de reanudar la atención total.

Más de 426 casas sufrieron deterioros, desde daños menores hasta colapsos totales. Además, en la Isla de Cañas debieron evacuar a unas 300 personas de manera preventiva ante la subida en el nivel del agua tras el sismo.

Las regiones más golpeadas concentran su impacto en las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas, expandiéndose también a Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá y zonas comarcales.

Operativo de asistencia y centros de acopio

Para afrontar la contingencia, el Ejecutivo panameño conformó una comisión de alto nivel encargada de dirigir las obras de reconstrucción y administrar las donaciones. Asimismo, se habilitó el emblemático Parque Omar en la capital del país como centro de acopio principal para recibir alimentos, agua potable e insumos médicos destinados a las familias evacuadas.

Más de 400 efectivos de seguridad, brigadistas y personal de asistencia psicológica trabajan en el terreno garantizando suministros en las localidades afectadas y coordinando la contención de los damnificados.