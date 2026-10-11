Qué es un nódulo pulmonar: la afección por la que será operado el papa León XIV

Tras el anuncio del Santo Padre sobre la cirugía de tres milímetros a la que se someterá en el Hospital Gemelli de Roma, especialistas explican los alcances de este hallazgo, sus causas y por qué el pronóstico suele ser favorable.

Rompiendo con la tradicional reserva que suele rodear la salud de los pontífices, el papa León XIV anunció este domingo tras el rezo del Ángelus que será intervenido quirúrgicamente este martes para extirparle un pequeño nódulo pulmonar.

La lesión, detectada durante controles de rutina, mide apenas tres milímetros y se encuentra en una fase inicial y circunscrita. Pese a la cirugía y a la posterior internación de siete días prevista en el Hospital Gemelli de Roma, la Santa Sede ratificó el itinerario de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, programada entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

Ante la novedad médica, surge la pregunta sobre qué es exactamente esta formación y qué implica para la salud del pontífice de 71 años. Un nódulo pulmonar solitario es una pequeña imagen redondeada u opacificada que se localiza en el tejido del pulmón. En la gran mayoría de las ocasiones suele ser un hallazgo accidental durante una radiografía o una tomografía computarizada solicitada por otras razones clínicas.

Causas, características y diagnóstico Especialistas en neumonología e infectología coinciden en que la presencia de un nódulo no equivale por sí sola a un diagnóstico de cáncer. De hecho, más del 60% de los nódulos solitarios de pulmón corresponden a cuadros benignos. Entre las causas más frecuentes se encuentran los granulomas, que son pequeñas cicatrices dejadas por procesos inflamatorios o infecciones respiratorias previas que el paciente pudo haber atravesado incluso de forma inadvertida.

Para evaluar el nivel de riesgo de estas lesiones, los médicos analizan diferentes variables a través de imágenes de alta precisión: