    • 13 de octubre de 2026 - 13:26

    Rezan por la salud del papa León XIV mientras lo operan de un nódulo pulmonar en Roma

    El cardenal Baldassare Reina encabezó el Santo Rosario en el hospital Gemelli, donde el Pontífice fue sometido a una intervención para extirpar una lesión detectada en una etapa temprana.

    Decenas de personas esperan a las puertas del hospital Gemelli por noticias sobre la salud del papa León XIV.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La convocatoria del Vaticano invitó a los fieles a acompañar con sus oraciones al Papa durante el procedimiento médico. En paralelo, las comunidades agustinianas de Roma organizaron una vigilia frente a la basílica de Santa María Maggiore, además de impulsar una iniciativa internacional para reunir misas, rosarios y mensajes de apoyo al Pontífice.

    León XIV, de 71 años, ingresó este martes al hospital Gemelli para someterse a la cirugía. Según la información difundida por la Santa Sede, el nódulo pulmonar fue detectado en una etapa temprana durante controles médicos recientes y los especialistas consideran que se trata de un procedimiento de bajo riesgo.

    Cómo será la internación del papa León XIV

    Durante su recuperación, el Pontífice permanecerá en una habitación de la décima planta del Policlínico Gemelli, en un sector contiguo al espacio tradicionalmente reservado para las internaciones papales. Esa área se encuentra en proceso de reestructuración, por lo que no ocupará el apartamento habitual.

    La zona contará con acceso controlado y vigilancia de la Policía italiana y de la Gendarmería Vaticana, como ocurre cuando un Papa recibe atención médica en ese centro hospitalario de Roma.

    El Gemelli tiene un lugar especial en la historia reciente del Vaticano, ya que allí estuvieron internados Juan Pablo II y Francisco. Desde el atentado contra el pontífice polaco en 1981, el hospital se convirtió en una referencia para la atención médica de los jefes de la Iglesia católica.

    La recuperación de León XIV podría extenderse durante aproximadamente una semana, a pocas semanas del viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. Su evolución médica será clave para determinar cómo continuará con sus actividades y compromisos internacionales.

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