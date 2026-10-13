Rezan por la salud del papa León XIV mientras lo operan de un nódulo pulmonar en Roma

El Santo Rosario por la salud del papa León XIV comenzó este martes en la capilla San Juan Pablo II del Policlínico Gemelli, en Roma, mientras el Pontífice se somete a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones . La ceremonia, presidida por el cardenal vicario Baldassare Reina, busca expresar la cercanía y el afecto de la Iglesia católica hacia su máximo líder.

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El papa León XIV ya fue internado para operarse de un nódulo pulmonar antes de su viaje a Latinoamérica

La convocatoria del Vaticano invitó a los fieles a acompañar con sus oraciones al Papa durante el procedimiento médico. En paralelo, las comunidades agustinianas de Roma organizaron una vigilia frente a la basílica de Santa María Maggiore , además de impulsar una iniciativa internacional para reunir misas, rosarios y mensajes de apoyo al Pontífice.

León XIV, de 71 años, ingresó este martes al hospital Gemelli para someterse a la cirugía. Según la información difundida por la Santa Sede, el nódulo pulmonar fue detectado en una etapa temprana durante controles médicos recientes y los especialistas consideran que se trata de un procedimiento de bajo riesgo.

El domingo, después del rezo del Ángelus, el Papa había explicado que decidió seguir la recomendación de los médicos para retirar la lesión . La intervención constituye un episodio de salud relevante desde su elección como jefe de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

Durante su recuperación, el Pontífice permanecerá en una habitación de la décima planta del Policlínico Gemelli, en un sector contiguo al espacio tradicionalmente reservado para las internaciones papales. Esa área se encuentra en proceso de reestructuración, por lo que no ocupará el apartamento habitual.

La zona contará con acceso controlado y vigilancia de la Policía italiana y de la Gendarmería Vaticana, como ocurre cuando un Papa recibe atención médica en ese centro hospitalario de Roma.

El Gemelli tiene un lugar especial en la historia reciente del Vaticano, ya que allí estuvieron internados Juan Pablo II y Francisco. Desde el atentado contra el pontífice polaco en 1981, el hospital se convirtió en una referencia para la atención médica de los jefes de la Iglesia católica.

La recuperación de León XIV podría extenderse durante aproximadamente una semana, a pocas semanas del viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. Su evolución médica será clave para determinar cómo continuará con sus actividades y compromisos internacionales.