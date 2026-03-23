Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York: hay dos muertos

Un avión de Air Canada chocó este domingo a la noche con un vehículo de bomberos luego de aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York , en Estados Unidos . Hay al menos 13 heridos, según The New York Times.

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El piloto y el copiloto murieron en el accidente, que aplastó el morro del avión, informaron varios medios estadounidenses este lunes, incluyendo las cadenas CNN y NBC. Otras trece personas (once pasajeros y dos socorristas) resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, según el canal ABC, que citó fuentes oficiales.

El hecho ocurrió durante el aterrizaje de un vuelo procedente de Montreal , dejó al menos 13 heridos según medios locales y obligó al cierre total de la terminal aérea.

Un vocero del Departamento de Bomberos de la ciudad indicó que recibieron la alerta a las 23:38 , tras reportes de un avión que había chocado contra un vehículo en plena pista.

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En redes sociales comenzaron a circular imágenes tomadas por testigos que muestran la aeronave con graves daños en la parte delantera, lo que evidencia la magnitud del impacto.

Todos los vuelos que partían de LaGuardia fueron atrasados o cancelados la mañana del lunes, según la página web de la terminal.

El incidente se produjo en momentos en que los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

Con información de AFP, EFE y AP.