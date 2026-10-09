Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y activó una alerta de tsunami en otros países de la región

Un potente terremoto sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y encendió las alertas en buena parte de América Central y el norte de Sudamérica. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó finalmente la magnitud en 7,6 , después de haber difundido una estimación preliminar de 8,0 . El movimiento generó además una amenaza de tsunami para distintas costas de la región .

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El terremoto ocurrió alrededor de las 12.56, hora local , y tuvo su epicentro en las cercanías de Pitaloza Arriba , en el centro-sur panameño. Los primeros reportes señalaron que fue un evento superficial, una característica que puede hacer que el movimiento se perciba con mayor intensidad en superficie.

En la capital panameña, el terremoto hizo vibrar edificios y provocó que numerosas personas salieran hacia espacios abiertos. Imágenes difundidas desde la zona mostraron evacuaciones preventivas mientras se iniciaban las primeras evaluaciones sobre posibles daños.

Hasta las últimas actualizaciones disponibles, no se habían confirmado personas fallecidas ni heridas ni daños materiales de consideración directamente relacionados con este terremoto . Las autoridades continuaban revisando estructuras e infraestructura mientras avanzaba el relevamiento.

Uno de los puntos que generó confusión durante los primeros minutos fue la magnitud. El Servicio Geológico Colombiano difundió inicialmente un registro de 7,9 , mientras otras agencias manejaron valores de hasta 8,0. Con el procesamiento de más datos, el USGS redujo su cálculo a 7,6 .

Alerta por tsunami: qué países están bajo vigilancia

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos indicó una amenaza potencial para sectores de la costa del Pacífico de América Central, además de Colombia y Ecuador. Esto no implica necesariamente una orden de evacuación general para todos esos países: cada organismo nacional debe evaluar el impacto previsto para su propio litoral.

Por el momento, las fuentes oficiales y agencias internacionales consultadas no reportaron la llegada de olas destructivas. El monitoreo continúa debido a la magnitud y la escasa profundidad del terremoto.

La información puede modificarse a medida que los centros de alerta procesen datos del nivel del mar y actualicen sus modelos.

El temblor cruzó fronteras

El terremoto fue percibido fuera de Panamá. En Costa Rica, hubo reportes de un movimiento prolongado incluso en San José y otras zonas del centro del país. En Colombia, el Servicio Geológico confirmó que el fenómeno fue sentido en distintas ciudades debido a su magnitud y carácter superficial.

El epicentro se ubicó cerca de la zona sur de Panamá, en un área del Pacífico donde convergen estructuras tectónicas activas. Los organismos de emergencia mantienen la vigilancia ante la posibilidad de réplicas, habituales después de terremotos de esta magnitud.

Sin víctimas confirmadas en los primeros reportes

Hasta los primeros minutos posteriores al terremoto no se habían confirmado víctimas ni daños materiales de consideración en Panamá. Las imágenes difundidas mostraron evacuaciones preventivas y personas concentradas fuera de edificios mientras las autoridades comenzaban las evaluaciones.

Las autoridades y servicios geológicos mantienen el seguimiento tanto de eventuales réplicas como de posibles variaciones en el nivel del mar.