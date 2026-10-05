"A Messi no hay que marcarlo": la sorprendente frase de un jugador de Benín antes de enfrentarlo

La previa del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina dejó una declaración tan llamativa como inesperada desde el propio rival. Mohamed Tijani , defensor de Benín, aseguró que su equipo no diseñó una estrategia particular para controlar al número 10 y resumió su postura con una frase contundente: “A Messi no hay que marcarlo” .

Lionel Messi llegó a Ezeiza y se prepara para su despedida histórica con la Selección

Messi afronta su última práctica con la Selección antes de la despedida en el Monumental

El futbolista africano habló mientras recorría Buenos Aires a pocas horas del amistoso que se disputará este martes desde las 20 en el estadio Monumental . Tijani había salido de un comercio con un mate que compró para llevarle a su hijo cuando comenzó a hablar sobre la figura del capitán argentino.

La admiración quedó expuesta desde el primer momento. Sin que le preguntaran específicamente por Messi, el zaguero lo definió como “el mejor del mundo, el Dios del fútbol” , una muestra del clima particular con el que Benín vive un encuentro que será histórico por tratarse de la última presentación internacional del rosarino.

Cuando le consultaron cómo pensaban controlar a Messi, Tijani descartó que el seleccionado africano haya preparado una marca especial sobre el número 10. Su respuesta dejó en claro que, más allá de la competencia, los jugadores también son conscientes de la dimensión que tendrá la despedida.

Según explicó, el objetivo será disfrutar del partido y aprovechar la posibilidad de compartir cancha con uno de los futbolistas que marcó a su generación. Benín igualmente buscará competir y representar de la mejor manera a su país en el Monumental.

El defensor también contó que siguió a la Selección argentina durante el último Mundial y reconoció que hubiese preferido un triunfo albiceleste frente a España. Su admiración por el equipo de Lionel Scaloni se suma así al reconocimiento particular hacia Messi.

Benín también quiere ser parte de la fiesta

Tijani aseguró que el conjunto africano intentará mostrar sus condiciones durante los 90 minutos, aunque admitió que el contexto hace difícil pensar el compromiso como un amistoso más. “Vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena”, señaló al referirse al encuentro.

No es el único integrante de Benín que habló sobre Messi en las horas previas. El arquero Marcel Dandjinou también elogió al capitán argentino, aunque dejó claro que no piensa hacerle concesiones dentro de la cancha: afirmó que si tuviera que enfrentar un penal del rosarino en el último minuto, intentaría atajarlo.

Argentina llegará al encuentro después de golear 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso, mientras que el Monumental se prepara para una jornada completamente atravesada por el adiós del capitán. Para Benín, además del desafío deportivo, será la oportunidad de formar parte del último partido de Messi después de más de dos décadas con la camiseta de la Selección.