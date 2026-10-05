Messi afronta su última práctica con la Selección antes de la despedida en el Monumental

La cuenta regresiva entró en su tramo final. Lionel Messi participará este lunes de su último entrenamiento como jugador de la Selección argentina , apenas un día antes del amistoso frente a Benín que marcará su despedida definitiva de la Albiceleste en un estadio Monumental que tendrá sus localidades agotadas.

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Lionel Messi llegó a Ezeiza y se prepara para su despedida histórica con la Selección

La práctica está prevista para las 17.30 en el predio de la AFA en Ezeiza y será la última oportunidad para que Lionel Scaloni ajuste detalles antes de un partido atravesado inevitablemente por la emoción. El encuentro ante Benín comenzará el martes a las 20 en el estadio de River .

Messi se incorporó al plantel durante el domingo y ya completó una jornada de trabajo junto al resto del grupo. Después del entrenamiento compartió además un asado con sus compañeros, una escena difundida posteriormente por las redes oficiales de la Selección.

El trabajo del domingo comenzó en el gimnasio. Los futbolistas que habían tenido participación ante Burkina Faso realizaron tareas de recuperación durante aproximadamente 40 minutos, mientras que el resto del plantel agregó ejercicios de velocidad y coordinación sobre el campo. Más tarde, todos pasaron a trabajar bajo las órdenes de Scaloni.

La sesión incluyó 45 minutos de fútbol formal y ejercicios en espacios reducidos , con Messi participando junto a sus compañeros. Para este lunes, el entrenador comenzará a terminar de definir el once que disputará el último encuentro internacional del capitán.

Al grupo que disputó los amistosos frente a Bolivia y Burkina Faso también se sumaron Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso, invitados especiales para acompañar a Messi en su despedida. Además, Leandro Paredes, marginado por suspensión, participó del asado junto al plantel en el predio de Ezeiza. En cambio, Nahuel Molina y Paulo Dybala no estarán presentes, ya que Roma no autorizó su viaje para el partido homenaje.

Rodrigo De Paul ya está listo para acompañar a Lionel Messi en una noche muy especial en el Monumental.

Monumental lleno y expectativa por el homenaje

La despedida se jugará con entradas agotadas y la organización mantiene bajo reserva buena parte de los detalles del homenaje que recibirá el número 10. Se espera que la previa y el desarrollo del encuentro incluyan distintos momentos dedicados al capitán, aunque hasta ahora no se reveló oficialmente cómo será la ceremonia.

Para quienes no consiguieron localidades habrá además un Fan Fest de la AFA en Ciudad Universitaria, a pocos metros del Monumental. El espacio funcionará desde las 12 hasta la medianoche y tendrá música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, actividades interactivas y la participación de artistas e invitados.

Los números de Messi con la Argentina

Messi anunció su retiro de la Selección argentina el pasado 31 de agosto, poniendo fecha al cierre de una trayectoria internacional de más de dos décadas. Antes del partido ante Benín acumula 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias con la camiseta nacional.

El martes, frente a Benín, esos números tendrán su última actualización. Antes llegará una escena más íntima pero igualmente simbólica: el entrenamiento de este lunes será la última práctica de Lionel Messi como futbolista de la Selección argentina.