Abrieron las puertas del Monumental y empieza la última fiesta de Messi con la Selección

El Monumental ya abrió sus puertas y comenzó a llenarse para una de las noches más esperadas y emotivas de la historia reciente de la Selección argentina. Desde las 16, los hinchas empezaron a ingresar al estadio de River para acompañar a Lionel Messi en su último partido con la camiseta albiceleste , que será este martes frente a Benín desde las 20.

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La apertura se produjo con cuatro horas de anticipación debido a la enorme convocatoria y al amplio operativo dispuesto alrededor del estadio. Las entradas están agotadas desde el día en que salieron a la venta y se espera un Monumental colmado para presenciar la despedida del capitán después de más de dos décadas defendiendo a la Selección.

La Ciudad desplegó más de mil efectivos policiales , además de seguridad privada, agentes de tránsito y personal de prevención. El dispositivo contempla tres anillos de control, verificación de entradas y procedimientos de Tribuna Segura, por lo que se recomendó a los asistentes llegar con suficiente anticipación.

Así fue el ingreso de los primeros hinchas al Monumental: a pura corrida y con la emoción a flor de piel.

ABRIERON LAS PUERTAS DEL MONUMENTAL Y LOS HINCHAS INGRESAN CORRIENDO PARA ESTAR CUANTO ANTES ADENTRO DEL ESTADIO https://t.co/aHFl0ZccBr — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

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AHORA | Abrieron las puertas del Monumental para el partido despedida de Lionel Messi@vioryvideo — El Destape (@eldestapeweb) October 6, 2026

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Los goles de Messi ya forman parte de la previa

Desde la apertura del estadio, quienes ingresan al Monumental pueden encontrarse con un detalle especialmente preparado para la ocasión. Las pantallas ubicadas en el anillo interno, que habitualmente muestran imágenes vinculadas con River, proyectan una selección de los goles más recordados de Messi con la camiseta argentina.

Será apenas una parte de una celebración preparada para acompañar la última función del número 10. La programación artística dentro del estadio comenzará a las 17.30, con distintos shows musicales antes del encuentro. Entre los artistas anunciados aparecen Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Q' Lokura y Damas Gratis.

El line up de una noche eterna: los artistas que serán parte de la despedida de Lionel Messi.

Antes del inicio, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional, mientras que durante el entretiempo está prevista la actuación de Gaspar Benegas. Una vez terminado el amistoso, habrá un espectáculo de drones y fuegos artificiales, además de presentaciones de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.

Una jornada que comenzó mucho antes del partido

La despedida también tiene actividad fuera del Monumental. Desde el mediodía funciona en la zona de Ciudad Universitaria el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”, con música, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y distintas actividades vinculadas con la Selección argentina.

El amistoso ante Benín comenzará a las 20 y podrá verse por Telefe, DSports y TyC Sports. Será el partido número 208 de Messi con la Selección, después de una trayectoria en la que acumuló 125 goles y 68 asistencias antes de esta última presentación.

Con las puertas abiertas y los primeros hinchas ya en las tribunas, comenzó oficialmente una previa que se extenderá durante varias horas. El centro de todas las miradas estará puesto en Messi, que esta noche pisará por última vez una cancha vestido con la camiseta de la Selección argentina.