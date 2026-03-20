Agenda deportiva para el fin de semana largo: habrá variada actividad dentro y fuera de San Juan

Durante el fin de semana largo , entre este viernes y el martes, San Juan se convierte en un escenario activo para el deporte, con una nutrida agenda deportiva para todos los gustos. Desde el fútbol local hasta hockey sobre césped, balonmano, vóley y natación, la provincia ofrece una amplia variedad de competencias.

La acción también incluye deportes como ciclismo en ruta, waterpolo, kick boxing y kitesurf, reflejando el dinamismo del calendario deportivo sanjuanino. En paralelo, atletas de la provincia representan a San Juan en distintos puntos del país, participando en competencias de nivel nacional. A continuación el detalle.

Tendrá lugar en el Centro de Educación Física N° 20 "La Granja". El sábado 21 de marzo entre las 14 y 22 horas, continuidad del campeonato de Mamis Hockey, organizado por Primera Agrupación Civil de Mamis Hockey. El domingo 22 de marzo, de 9 a 12 horas, continuidad del campeonato apertura de hockey, organizado por Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista. También el domingo 22, pero de 13 a 22 horas, continuidad del torneo de Liga Social.

También en La Granja tendrá continuidad de Liga Femenina, organizado por Liga Social de Vóley Femenino, este sábado 21 de marzo entre las 14 y 21 horas.

El Velódromo Vicente Alejo Chancay recibirá la actividad de balonmano. Será el domingo 22 de marzo, desde las 18 hasta 21 horas aproximadamente, se disputarán las finales femenina y masculina de la Liga Social de Handball 2026.

Kick Boxing

El domingo 22 de marzo se celebrará el Race Warriors 2026 en el Estadio Aldo Cantoni. Es un evento internacional, que se llevará a cabo desde las 11 a 22 horas. La organización está a cargo de Asociación Marcial SEGUI-DO. Se aguarda la presencia de 150 participantes, oriundos de San Juan, otras provincias argentinas e inclusive países aledaños como Chile, por ejemplo.

El pesaje oficial será el sábado 21, entre las 12 y 14 horas, en la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio Aldo Cantoni.

Waterpolo

La novedad del fin de semana será esta competencia que se disputará el domingo 22 de marzo, entre las 10 y 18 horas, en el interior del Dique Punta Negra. El ‘Torneo Punta Negra – Edición Triásica’ es un torneo en modalidad beach y sin precedentes en la provincia. Además de sanjuaninos, habrá presentes atletas de Mendoza, Córdoba y Neuquén.

Natación

San Juan será sede este fin de semana de tres distintos y grandes eventos referidos a la disciplina. Es el caso del Campeonato Argentino Máster de Natación en El Palomar; la tercera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas en Punta Negra; y del Campeonato Argentino Máster y Premáster de Aguas Abiertas, también en el espejo de agua ubicado en Zonda.

Este fin de semana se disputará la segunda fecha de TC Pick Up en el autódromo “Roberto Mouras”, de La Plata, escenario donde se presentará el piloto sanjuanino Tobías Martínez, con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med.

Tobías, que regresa a la actividad luego de ausentarse en el inicio de temporada, realizará su carrera número 19 en la categoría de camionetas, teniendo como mejor resultado una victoria en series.

La actividad comenzará el sábado con el primer entrenamiento a las 9:10, seguido por la segunda tanda desde las 12:15. La clasificación será partir de las 16:12. El domingo, las series se realizarán a las 11 y 11:25, ambas a 5 vueltas, en tanto la final comenzará a las 13:10, con un total de 20 vueltas o 40 minutos como máximo.

Raid Latinoamericano de Autos antiguos y clásicos

Tras las exitosas experiencias anteriores, la tercera edición de este evento se celebrará en San Juan desde el viernes 20 al lunes 23 de marzo, con organización de Asociación Civil Amigos Automóviles Antiguos. El cronograma completo es el siguiente.

Viernes 20: a las 18 horas, concentración de autos; a las 19, concierto de La Camerata San Juan en la explanada de Teatro del Bicentenario.

Sábado 21: entre las 18 y 21 horas, acreditación y exposición gratuita de autos antiguos en Plaza Santa Lucía.

Domingo 22: a las 8 horas, concentración; a las 10, largada de caravana de autos. El recorrido iniciará desde las puertas del Velódromo Vicente Alejo Chancay. Los autos se dirigirán a Capital, Rivadavia y continuarán hacia Autódromo El Zonda – Eduardo Copello. En el interior realizarán giros a la pista; a las 14 horas, almuerzo en Dique Punta Negra.

Lunes 23: de 11 a 13 horas, exposición gratuita de autos antiguos en Parque Rivadavia. Al término, caravana rumbo a Departamento San Martín para almuerzo y degustación de vinos en bodega a las 14 horas.

Kitesurf

La primera fecha del Campeonato Argentino de Big Air 2026 se disputará entre el sábado 21 y martes 24 de marzo, en Bahía de los Troncos, Dique Cuesta del Viento, Departamento Iglesia. La organización corresponde a Asociación Argentina de Kitesurf. El inicio de la competencia en cada día está previsto a las 12 horas, pero depende de las condiciones de viento.

Ciclismo en ruta

Libres y Máster: el campeonato sanjuanino 2026 finalizará este sábado 21 de marzo. Las carreras se realizarán en el Departamento Caucete. La concentración será a las 15 horas, y la largada desde las 16, con punto de referencia el local comercial de Galdámez Motos en Ruta 270. El evento es organizado por Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster.

Fútbol: Primera Nacional

Este vienes a las 21,30 con bajas importantes y la necesidad de ganar, San Martín será local de San Martín de Tucumán, uno de los grandes del ascenso, con el arbitraje de Juan Nebbietti en partido válido por la fecha 6 de la Primera Nacional.

El Verdinegro viene dos derrotas como visitante (Tristán Suárez y Rafaela) que desdibujaron ese comienzo con buenas sensaciones en Chacarita, victoria ante Guemes y triunfo ante Madryn por Copa Argentina. Se desdibujó el esquema inicial de Martos con los dos últimos partidos y para este viernes, San Martín tendrá bajas de peso como la ausencia de Nazareno Funez en el ataque. Además no podrá contar con Emanuel Aguilera en el fondo.

image San Martín abrirá la agenda deportiva del fin de semana largo en San Juan. Este viernes recibirá a San Martín de Tucumán.

Fútbol Local: Torneo Apertura

Con encuentros repartidos entre viernes, sábado y domingose disputará la 7ma fecha:

Viernes (Primera 21:30hs - Cuarta 19hs)

Trinidad-Carpintería /Árbitro : Federico Quiroga

Sábado (Primera 17hs - Cuarta 14:30hs)

López Peláez -Sarmiento / Árbitro: Ignacio Aurtenechea

Minero Villa- Ibáñez / Árbitro: Sergio González

Marquesado - Rivadavia / Árbitro: Enzo Gómez

Colón Junior - Alianza / Árbitro : Marcelo Cruz

Atenas - Peñarol / Árbitro: Rubén Fernández

San Lorenzo - Unión / Árbitro : Eduardo Prior

Juventud Zondina - 9 de Julio / Árbitro : Gabriel Montilla

Domingo (Primera 17hs - Cuarta 14:30hs)

Defensores de Argentinos-Desamparados / Árbitro : Ruth Díaz

Atletismo

Sábado 21 y domingo 22 de marzo se disputará en la pista provincial de atletismo de Mendoza, la edición 2026 del Torneo Vendimia de atletismo a la que asistirá un gran número de sanjuaninos.

Representantes del Club Atletismo San Juan, Unión Deportiva Caucetera, Imperio Atlético, Barrilete Cósmico y algunos Master confirmaron la presencia de sus atletas en diferentes categorías: U14, U16, U18, U20, Mayores y Master.

Entre los sanjuaninos de Alto Rendimiento que confirmaron su presencia están: Isabella Gómez Pose (100 y 200 metros); Manuel Zapata (100 metros); Renzo Varoni (400 metros); Bautista Sánchez (110 con vallas/ largo); Thiago Pereyra (Jabalina/ Bala).

Trail

Ushuaia UTMB es una prestigiosa ultra maratón de montaña en el extremo sur del país que destaca por sus exigentes terrenos en la cordillera de los Andes, bosques fueguinos y clima cambiante en esa ciudad de Tierra del Fuego. Hay diferentes distancias que van desde 12K hasta 130K (EPIC 130K), brindando una experiencia técnica de "fin del mundo" con vistas al Canal Beagle.

Allí estará presente el sanjuanino Federico Botella , quien el sábado 21 largará en los 86,8K que tendrán un desnivel positivo de 3.677 m s.n.m. partiendo a las 6 de la mañana desde la Plaza República del Perú, estimando la organización que a las 15 horas comenzarán a llegar los primeros competidores. Esta competencia forma parte de la serie mundial UTMB World Series.

Running

El domingo 22 de marzo se correrá la Media Maratón de Mendoza. Hasta el momento, más de 2.500 personas se han inscripto, superando en 300 corredores a la edición anterior. De ese total, 930 participantes competirán en la distancia de 21 kilómetros, mientras que alrededor de 1.570 lo harán en los 10 kilómetros.

En 10K estará presente Paula Yacante , mientras que los 21K los correrán Marcos Arce, Noelia Martín y Darío Daroni , a los que, seguramente, se sumarán otros atletas de Alto Rendimiento de San Juan.

Básquet

Este domingo 22, en la continuidad de la disputa de la Liga Nacional de básquet: el sanjuanino Juan Martín Guerrero , integrante titular de Platense tendrá actividad enfrentando con su equipo a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El partido comenzará a las 21 horas en el Estadio Socios Fundadores, de Chubut.

Vóley

Esta noche, en el marco de la Liga One de vóley femenino, de Estados Unidos, la sanjuanina Candelaria Herrera viajará a la ciudad de Austin, capital de Texas, donde su equipo, Nebraska, enfrentará a Austin en el Estadio Cedar Park.

El equipo de Candelaria había hilvanado tres triunfos consecutivos, pero el partido de esta noche encuentra a Nebraska con una racha adversa de dos derrotas seguidas. Estos rivales ya se encontraron en febrero, en el inicio de la Liga, con victoria de Austin por 3-1.