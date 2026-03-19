    • 19 de marzo de 2026 - 13:34

    Apertura de fútbol local: se confirmaron los árbitros para la fecha que tiene dos líderes y máxima paridad

    Atenas y Unión encabezan el torneo Apertura en una tabla muy ajustada, donde cinco equipos están separados por apenas tres puntos. Árbitros confirmados.

    Fútbol local: Atenas y Unión son los punteros del Apertura del fútbol sanjuanino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Apertura del fútbol sanjuanino en Primera División entra en una etapa clave con el inicio de la fecha 7, en la que la paridad se mantiene como principal característica. Atenas y Unión lideran la tabla de posiciones, pero la cercanía de sus perseguidores anticipa un fin de semana determinante en la lucha por la cima.

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    Lidera Unión y Atenas pero le siguen de cerca Colón Junior, Sportivo Desamparados -ambos a solo 1 punto de los punteros-, y San Lorenzo de Ullum a 3 puntos.

    Apertura de fútbol local: programación

    La acción comenzará el viernes con el cruce entre Trinidad y Carpintería, que se disputará en cancha de Trinidad. Federico Quiroga será el encargado de impartir justicia en el encuentro, que abrirá formalmente la jornada.

    El sábado se vivirá el grueso de la fecha con una nutrida programación. En cancha de López Peláez, el local recibirá a Sarmiento con arbitraje de Ignacio Aurtenechea. En simultáneo, Minero se medirá con Villa Ibáñez en el estadio de Juventud Unida, donde Sergio González será el juez principal.

    Por su parte, Marquesado enfrentará a Rivadavia en su estadio con Enzo Gómez como árbitro, mientras que Colón hará lo propio frente a Alianza bajo la conducción de Marcelo Cruz. Uno de los encuentros destacados será el de Atenas ante Peñarol, donde el líder buscará sostener la punta con Rubén Fernández como autoridad.

    En otro duelo clave, San Lorenzo recibirá a Unión, el otro puntero del campeonato, en un partido que puede ser determinante en la cima. Eduardo Prior será el encargado de dirigir ese compromiso. Además, Juventud Zondina se medirá ante 9 de Julio con arbitraje de Gabriel Montilla.

    La fecha se completará el domingo con el choque entre Defensores de Argentinos y Desamparados, que se jugará en cancha de Peñarol y tendrá a Ruth Díaz como árbitra.

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