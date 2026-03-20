Allanamiento en la AFA: secuestran una computadora y avanzan por fondos en el exterior

El allanamiento en la AFA dejó un secuestro clave y refuerza la investigación por millonarias transferencias a sociedades fantasma ligadas a fondos del exterior.

Imagen del operativo por el allanamiento en la AFA en la sede de Viamonte.

El allanamiento en la AFA ordenado por la Justicia avanzó este viernes con un resultado clave: el secuestro de una computadora en el predio de Ezeiza, mientras continúa el operativo en la sede de Viamonte. La investigación apunta al manejo de fondos millonarios generados por la Selección en el exterior y posibles desvíos.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Adrián González Charvay, quien dispuso operativos simultáneos en Ezeiza y Capital Federal. Mientras el allanamiento en la sede porteña supera las 10 horas, el del predio ya finalizó con incautación de material informático considerado clave para la causa.

Investigación por fondos y sociedades fantasma en la AFA La causa judicial pone bajo la lupa a la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, sospechada de haber administrado cerca de US$260 millones de la AFA en el exterior, con un presunto desvío de al menos US$42 millones hacia sociedades fantasma.

Según los investigadores, estas maniobras habrían sido realizadas mediante contratos de explotación de derechos comerciales de la Selección Argentina, involucrando a firmas radicadas en distintos países. La operatoria estaría conectada con estructuras societarias sin actividad real, utilizadas para canalizar fondos.

Entre los nombres señalados aparecen sociedades como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, que habrían recibido dinero sin justificar. Sin embargo, entidades bancarias consultadas negaron vínculos con estas firmas, lo que profundiza las sospechas.