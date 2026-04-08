Altas Cumbres: El sanjuanino Mariano Fernández y su triunfo más importante en trail

Mariano Fernández acaba de lograr el triunfo más importante en su trayectoria deportiva como corredor de trail: los 60 kilómetros de Run Altas Cumbres , en la provincia de Córdoba . El runner sanjuanino, de 35 años, comenzó a correr hace diez años y coincidió con sus inicios como estudiante en el ingreso del profesorado de educación.

Mariano es profesor de educación física en la escuela Ciudad del Sol en nivel primario en APADIM en educación especial y tiene su grupo de entrenamiento Activa Run con en el que hace los viajes y todas las preparaciones de las carreras y fuera del deporte, tiene un emprendimiento de carpintería.

Respecto a sus preferencias a la hora de competir, dice: “Para competencia siempre elijo el trail como actividad principal ya que lo que más me gusta es la montaña y muy rara vez participo en una carrera de calle, pero a modo de entrenamiento, la base es la calle, así que entreno ahí y hago mi entrenamiento de montaña, combinando los dos en ese modo cuando es entrenamiento, pero para competir la montaña es lo principal”.

Viene de obtener un triunfo resonante en Run Altas Cumbres, en la zona de Villa Cura Brochero, Córdoba en la distancia de 60K, al que hace referencia: “Es el triunfo más importante, no sólo por resultados sino por todo lo que se trabajó previo fueron 3-4 meses de trabajo. El año pasado ya pensamos en este objetivo de comenzar de la mejor manera y por suerte se logró llegar en un buen nivel. Entre mis carreras preferidas elijo las de Córdoba que me atraen mucho por el terreno; lo que es la ultra Champa o Xtreme Race que son carreras muy lindas y también como preferidas que todavía no las hago y quedan pendientes son Patagonia Run y El Cruce, pero ya si Dios quiere próximamente podremos estar participando. Viene de obtener un triunfo resonante en Run Altas Cumbres, en la zona de Villa Cura Brochero , Córdoba en la distancia de 60K, al que hace referencia: “Es el triunfo más importante, no sólo por resultados sino por todo lo que se trabajó previo fueron 3-4 meses de trabajo. El año pasado ya pensamos en este objetivo de comenzar de la mejor manera y por suerte se logró llegar en un buen nivel. Entre mis carreras preferidas elijo las de Córdoba que me atraen mucho por el terreno; lo que es la ultra Champa o Xtreme Race que son carreras muy lindas y también como preferidas que todavía no las hago y quedan pendientes son Patagonia Run y El Cruce, pero ya si Dios quiere próximamente podremos estar participando.

Run Altas Cumbres tuvo un balance muy positivo por la carrera en sí y el resultado, sino por la preparación previa ya que fuimos diez atletas de Activa Run; se disfrutó la preparación, toda la previa a viajar, que estuvo muy lindo, así que llegar allá y cumplir el objetivo todo fue muy bueno. Con la planificación de mi entrenador Esteban Las Peñas comenzamos a trabajar desde principio de año para llegar de la mejor manera, cumplir y poder ganar los 60 kilómetros, la verdad que fue una satisfacción muy grande.

La carrera comenzó a las cuatro de la mañana con un clima lluvioso, nublado, la verdad que estaba fresco y un clima que a mí me sienta bien. La pude controlar y engancharme en el grupo de punta desde un principio de la carrera y ya el kilómetro 10 me pude separar y pude ir manejando toda la carrera que quedaba, así que bastante, salió todo lo planificado con Esteban; desde la alimentación hasta los mismos tiempos y donde podíamos llegar a apretar un poquito más, lo hacíamos, así que la verdad que salió muy bien eso”.

Las carreras de distancia ultra (superior a 42 km) son las que Mariano prefiere, donde se desenvuelve con comodidad: “Sí, me siento mucho más cómodo en las carreras largas, no tan sólo por el correr, sino por todo lo que lleva a una ultra, la estrategia, la alimentación, los estados emocionales que uno pasa durante todo el recorrido, son muchas horas y eso para mí lo hace muy atractivo, es un desafío permanente la carrera de larga distancia”.

LOS PLANES A FUTURO

Como todo deportista, Mariano tiene planes a corto y mediano plazo y algún sueño a cumplir.

“De acá a fin de año el objetivo principal es el nacional de ultra que es en octubre en UTACCH (Ultra Trail Amanecer Come Chingones), en Córdoba. Ese sería el objetivo principal, llegar de la mejor manera. Es la primera vez que voy a participar en un nacional y la idea es poder cumplir un gran objetivo ahí. Seguramente tendremos otra ultra que ya lo vamos planificando con Esteban y algunas carreras como para ir acomodando todo, pero ése es el gran objetivo. “De acá a fin de año el objetivo principal es el nacional de ultra que es en octubre en UTACCH (Ultra Trail Amanecer Come Chingones), en Córdoba. Ese sería el objetivo principal, llegar de la mejor manera. Es la primera vez que voy a participar en un nacional y la idea es poder cumplir un gran objetivo ahí. Seguramente tendremos otra ultra que ya lo vamos planificando con Esteban y algunas carreras como para ir acomodando todo, pero ése es el gran objetivo.

La verdad que este año poder ir a correr el nacional de ultra ya es como un sueño cumplido estar entre los mejores de Argentina y poder correr con ellos la verdad que va a ser muy lindo y a largo plazo poder viajar a Europa e ir a UTMB (Ultra Trail Mont Blanc) sería el gran objetivo; esperemos que pronto se pueda llegar a cumplir y ver el templo del trail como es allá en Chamonix”.