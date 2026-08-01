    • 1 de agosto de 2026 - 15:01

    Arrancó San Martín-Atlético Rafaela: seguí el partido minuto a minuto

    El Verdinegro recibe a la Crema en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 23 de la Primera Nacional. Seguí en vivo el resultado y las principales incidencias del encuentro.

    San Martín vs Atlético Rafaela por la 23ª fecha de la Primera Nacional

    San Martín vs Atlético Rafaela por la 23ª fecha de la Primera Nacional

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El técnico Schiapparelli no podrá contar con Julián Marchio, quien fue expulsado en la fecha anterior. Rafaela, en tanto, llega ubicado en zona de Reducido y tras cortar una serie de tres caídas consecutivas con un triunfo sobre Nueva Chicago.

    Noticia en desarrollo: en esta nota se actualizarán el resultado, los goles y las principales jugadas del partido.

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