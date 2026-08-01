Arrancó San Martín-Atlético Rafaela: seguí el partido minuto a minuto

San Martín vuelve a presentarse ante su gente en un partido clave para recuperar tranquilidad y reencontrarse con la victoria. El equipo sanjuanino enfrenta a Atlético Rafaela después de la derrota por 2 a 1 ante Agropecuario y de una semana marcada por la tensión en el club.
El técnico Schiapparelli no podrá contar con Julián Marchio, quien fue expulsado en la fecha anterior. Rafaela, en tanto, llega ubicado en zona de Reducido y tras cortar una serie de tres caídas consecutivas con un triunfo sobre Nueva Chicago.
Noticia en desarrollo: en esta nota se actualizarán el resultado, los goles y las principales jugadas del partido.