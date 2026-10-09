Colapinto quedó a un paso de la SQ3 en Singapur y largará 11° la Sprint

Franco Colapinto dio un salto en rendimiento durante la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur y quedó muy cerca de meterse en la SQ3. Después de avanzar con lo justo desde la primera ronda, el piloto de Alpine mejoró considerablemente en la SQ2, terminó 11° y aseguró esa posición de largada para la carrera corta del sábado.

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El argentino cerró su mejor vuelta de la segunda tanda en 1:33.249 y quedó inmediatamente detrás de su compañero Pierre Gasly , quien consiguió el décimo puesto y el último boleto para avanzar a la instancia definitiva. La diferencia entre ambos Alpine fue mínima, pero suficiente para dejar a Colapinto afuera de la pelea por las diez primeras posiciones.

El resultado representó una clara evolución respecto de la SQ1 , donde Colapinto había sufrido hasta el final. Allí marcó 1:35.048 y terminó 16°, justo en el último puesto que otorgaba el pase a la siguiente ronda.

Su clasificación estuvo en riesgo hasta los últimos segundos: quedó apenas 88 milésimas por delante de Arvid Lindblad , que fue 17° y quedó eliminado. Gasly, en cambio, había avanzado décimo con 1:34.673, una diferencia de 375 milésimas sobre el argentino en esa primera instancia.

Ya en la SQ2, el panorama cambió. Colapinto encontró más velocidad en el Alpine y consiguió acercarse considerablemente a su compañero, aunque finalmente terminó 11° y a las puertas de la SQ3 .

La recuperación también contrastó con lo ocurrido horas antes en la única práctica libre de Marina Bay. El argentino había finalizado 19° con 1:34.983, mientras Gasly había sido noveno. En aquella sesión, Colapinto trabajó principalmente con neumáticos medios y realizó tandas orientadas al ritmo de carrera.

Franco Colapinto terminó 19° en la práctica libre del GP de Singapur antes de la Sprint

Qué sigue ahora para Colapinto en Singapur

La próxima actividad será la carrera Sprint, que se disputará este sábado desde las 6 de la mañana de Argentina. Colapinto partirá 11°, con la posibilidad de avanzar hacia la zona de puntos, reservada para los ocho primeros.

Horas más tarde, desde las 10, volverá a salir a pista para disputar la clasificación tradicional, que definirá la grilla del Gran Premio de Singapur. La carrera principal será el domingo desde las 9 de Argentina, sobre 62 vueltas en el circuito urbano de Marina Bay.