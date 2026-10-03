Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Bahréin, pero largará desde el fondo por las sanciones

Franco Colapinto completó la clasificación del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en el puesto 15, aunque las sanciones acumuladas lo obligarán a largar desde el fondo de la grilla este domingo. El argentino tuvo una última práctica positiva en el circuito de Sepang, en Malasia, donde registró el noveno mejor tiempo, pero no pudo avanzar más allá de la segunda tanda clasificatoria.

Franco Colapinto afronta la última práctica en Sepang y se prepara para la clasificación del GP de Bahréin

La penalización total es de 15 posiciones: cinco corresponden al incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando chocó con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y otras diez se originaron por el cambio de motor de combustión interna que el equipo decidió realizar para esta fecha.

Durante la clasificación, el piloto argentino consiguió superar el primer corte y acceder a la Q2. Sin embargo, no pudo meterse entre los diez mejores y terminó en el puesto 15, después de abortar su vuelta rápida. Por las penalizaciones, finalmente largará desde la penúltima posición, el puesto 21, por delante de Arvid Lindblad, que también deberá cumplir sanciones.

Pese al panorama, Colapinto se mostró optimista de cara a la competencia. “Me siento bien, creo que podemos remontar”, expresó tras la clasificación, con la expectativa de avanzar posiciones durante la carrera principal.

La estrategia de Alpine durante los entrenamientos estuvo enfocada en trabajar sobre el ritmo de carrera, teniendo en cuenta que el argentino deberá superar a varios rivales para acercarse a los puestos puntuables.

Verstappen consiguió la pole position

La clasificación tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien logró la pole position con un registro de 1:35.130 y consiguió su primera salida desde el primer lugar en lo que va de la temporada. Lewis Hamilton quedó segundo, Isack Hadjar tercero, Kimi Antonelli cuarto y Charles Leclerc quinto.

En tanto, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, partirá desde la novena posición.

El Gran Premio conserva el nombre de Bahréin, pero se disputa excepcionalmente en Sepang, Malasia, luego de que la carrera prevista en Medio Oriente fuera trasladada por las restricciones de seguridad en la región. La competencia principal será este domingo 4 de octubre a las 4 de la madrugada, hora argentina, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.