    • 10 de junio de 2026 - 18:42

    Colón Junior confirmó a Fabricio "Titi" Paz como nuevo entrenador para el Torneo Clausura

    La dirigencia del Merengue presentó oficialmente al nuevo cuerpo técnico que encabezará el plantel de Primera División. Jonathan Adaro será el ayudante de campo y Daniel Corrales el preparador físico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Club Atlético Colón Junior anunció la incorporación de Fabricio "Titi" Paz como nuevo director técnico del plantel de Primera División, de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

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    La presentación fue realizada por la Comisión Directiva de la institución, que aprovechó la ocasión para agradecer a los jugadores por la campaña realizada en el Torneo Apertura, destacando el compromiso, el esfuerzo y el profesionalismo demostrado a lo largo del semestre.

    Paz, un entrenador de amplia trayectoria en el fútbol sanjuanino, asumirá el desafío de conducir al Merengue en la próxima competencia local, con el objetivo de mantener al equipo como protagonista.

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    En esta nueva etapa estará acompañado por Jonathan Adaro como ayudante de campo y Daniel Corrales como preparador físico, conformando un cuerpo técnico que ya comenzó a trabajar en la planificación de la segunda parte de la temporada.

    Desde la institución señalaron que el club ya tiene la mirada puesta en el Torneo Clausura, con expectativas renovadas y la intención de seguir fortaleciendo el proyecto deportivo.

    Con la llegada de "Titi" Paz, Colón Junior inicia una nueva etapa con la ilusión de seguir creciendo dentro y fuera de la cancha, apostando a consolidar un equipo competitivo para pelear los puestos de vanguardia en el próximo certamen.

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