Congo dio una nueva sorpresa en el Mundial: logró un empate ante el Portugal de Cristiano Ronaldo

El seleccionado luso igualó 1-1 ante República Democrática del Congo en Houston. Joao Neves abrió la cuenta para los europeos, pero Yoane Wissa selló la igualdad antes del descanso.

Portugal dejó escapar una buena oportunidad en su estreno mundialista y debió conformarse con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en Houston, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Con Cristiano Ronaldo como titular y disputando su sexta Copa del Mundo, el conjunto dirigido por Roberto Martínez llegaba como claro favorito ante el seleccionado africano. De hecho, el equipo europeo tomó rápidamente el control del partido y logró ponerse en ventaja apenas a los 6 minutos.

La apertura del marcador llegó tras una buena acción por la banda de Pedro Neto, quien envió un centro preciso para que Joao Neves conectara de cabeza y venciera al arquero Lionel Mpasi.

Portugal dominó gran parte del primer tiempo y parecía encaminado a una victoria sin sobresaltos. Sin embargo, RD Congo aprovechó una de sus pocas oportunidades y golpeó en el momento justo. En la última jugada de la etapa inicial, Arthur Masuaku ejecutó un tiro de esquina que encontró completamente libre a Yoane Wissa. El delantero cabeceó con precisión y estableció el 1-1 antes del entretiempo.

En el complemento, los lusos monopolizaron la posesión de la pelota y buscaron con insistencia el segundo gol, aunque les faltó profundidad y eficacia en los metros finales. Cristiano Ronaldo dispuso de dos ocasiones claras para desnivelar el marcador, pero no logró acertar al arco.