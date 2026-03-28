Copa de Campeones: Florida de Jáchal y Palermo le dan nombre a las mejores del mapa de San Juan

Este sábado, en Trinidad, la Copa de Campeones tendrá coronación con las finales de Plata y de Oro desde las 16.

Ilusionadas. Las chicas de Argentinos de La Florida de Jáchal quieren la Copa de Campeones y este sábado enfrentan a Palermo SC.

Otra jornada de definiciones para el fútbol de la Copa de Campeones. En este sábado de finales, la Copa Femenina en Fútbol 11 será la que tenga campeonas cuando se enfrenten Florida de Jáchal y Palermo Sport Club.

La jornada final de esta edición 2026 de la Copa de Campeones será en el estadio del Atlético Trinidad a partir de las 16. En primer turno, Angaco y Atlético Alianza definirán la Copa de Plata y desde las 18, las Jachalleras y Las Cobras irán por la Copa de Oro.

En semifinales, las chicas de Argentinos de La Florida se hicieron fuertes ante Atlético Alianza para ganar por 2-0 y meterse en la Final. En tanto que en la otra llave, las chicas de Palermo empezaron perdiendo ante Deportivo Angaco por ese gol de Tati Robledo pero reaccionaron y terminaron festejando por los goles de Sofía Oliva y de Gianella Castán.

REVANCHAS MASCULINAS En la Copa de Campeones masculina este sábado comenzarán las revanchas en Cuartos de Final. En Albardón y desde las 17 en el Polideportivo de Campo Afuera, Paso de Los Andes recibirá a Unión La Chimbera de 25 de Mayo con la enorme ventaja de haber ganado por 4-0 en la ida y sabiendo que esa diferencia de goles le permite hasta perder por tres goles para avanzar a semifinales.

En tanto que el sábado también en Iglesia, Sportivo San Martín de Rodeo se jugará todo a ganador cuando reciba a Sportivo Racing de Jáchal en el duelo de Verdinegros a partir de las 16,30. En la ida, los jachalleros ganaron por 3-1 y tienen esa luz de dos goles a favor para intentar meterse en las semifinales.