    • 7 de abril de 2026 - 16:14

    De Puyuta a la Rocinha: un hincha de Desamparados se sumó al trend viral en una favela de Brasil

    Martín Juárez realizó el popular tour en La Rocinha vistiendo la camiseta del club de Puyuta. Se trata de uno de los puntos más visitados de Río de Janeiro.

    De Puyuta a la favela más popular de Brasil. El hincha de Desamparados llevó los colores al trend viral.&nbsp;

    De Puyuta a la favela más popular de Brasil. El hincha de Desamparados llevó los colores al trend viral. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hincha de Sportivo Desamparados se convirtió en protagonista de una curiosa postal en Brasil al sumarse a uno de los trends turísticos más virales del momento. Se trata de Martín Juárez, quien realizó el popular recorrido por la favela La Rocinha luciendo la camiseta del club de Puyuta.

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    Lejos de los clásicos puntos turísticos como el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar o el estadio Maracaná, la tendencia actual en Río de Janeiro gira en torno a una terraza ubicada en La Rocinha, uno de los asentamientos más emblemáticos de la ciudad. Allí, miles de visitantes llegan para recrear una escena inspirada en el cine, que luego es capturada con drones en videos de alta calidad.

    La propuesta, que se volvió furor en redes sociales como Instagram y TikTok, consiste en una experiencia coreografiada en la que los turistas participan de una producción audiovisual con vistas panorámicas de la favela y el mar de fondo.

    "Los colores más lindos del mundo", "Con la más linda de todas", "En todos lados, en todas partes", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos puyutanos en el video compartido por Juárez.

    El tour tiene una organización precisa y también representa una actividad económica importante para la zona. Los visitantes abonan cerca de 200 reales —unos 55.000 a 60.000 pesos argentinos—, lo que incluye tanto la grabación del video como el acceso al lugar.

    Además, quienes realizan la experiencia deben ingresar acompañados por residentes del barrio, ya que la actividad está gestionada por la propia comunidad, lo que garantiza tanto la seguridad como la logística del recorrido.

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