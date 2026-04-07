De Puyuta a la Rocinha: un hincha de Desamparados se sumó al trend viral en una favela de Brasil

Martín Juárez realizó el popular tour en La Rocinha vistiendo la camiseta del club de Puyuta. Se trata de uno de los puntos más visitados de Río de Janeiro.

De Puyuta a la favela más popular de Brasil. El hincha de Desamparados llevó los colores al trend viral.

Un hincha de Sportivo Desamparados se convirtió en protagonista de una curiosa postal en Brasil al sumarse a uno de los trends turísticos más virales del momento. Se trata de Martín Juárez, quien realizó el popular recorrido por la favela La Rocinha luciendo la camiseta del club de Puyuta.

Lejos de los clásicos puntos turísticos como el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar o el estadio Maracaná, la tendencia actual en Río de Janeiro gira en torno a una terraza ubicada en La Rocinha, uno de los asentamientos más emblemáticos de la ciudad. Allí, miles de visitantes llegan para recrear una escena inspirada en el cine, que luego es capturada con drones en videos de alta calidad.

La propuesta, que se volvió furor en redes sociales como Instagram y TikTok, consiste en una experiencia coreografiada en la que los turistas participan de una producción audiovisual con vistas panorámicas de la favela y el mar de fondo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Juarez Martin (@martinjuarezmartin) En este contexto, la presencia de Juárez con la camiseta de Desamparados no pasó desapercibida y se sumó a la ola de argentinos que replican este fenómeno viral en uno de los puntos más llamativos de Brasil.

"Los colores más lindos del mundo", "Con la más linda de todas", "En todos lados, en todas partes", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos puyutanos en el video compartido por Juárez.