De San Juan a la historia: el paso de Nacho Lago por San Martín antes de romper un tabú en el fútbol argentino

Antes de convertirse en protagonista de un hecho histórico para el fútbol argentin o, Ignacio “Nacho” Lago dejó su huella en San Juan vistiendo la camiseta de San Martín . Con apenas 23 años , el extremo protagonizó un hecho sin precedentes en el país: presentó a su novio durante una entrevista , marcando un punto de inflexión en un deporte.

Su paso por el Verdinegro en 2022 fue breve, pero significativo en su proceso de crecimiento como futbolista profesional. Bajo la conducción de Raúl Antuña, el extremo mostró destellos de su potencial y logró consolidarse como una opción ofensiva importante. Durante su estadía en el club sanjuanino, convirtió cuatro goles en 16 partidos, números que reflejan su aporte en un equipo competitivo dentro del ascenso.

En ese período, Lago sumó minutos, confianza y continuidad, aspectos clave para un jugador joven que buscaba afirmarse en el fútbol profesional. Su rendimiento en San Juan fue uno de los pasos que le permitió seguir construyendo una carrera en ascenso.

Luego de su salida de San Martín de San Juan, el delantero continuó su recorrido en el fútbol argentino hasta llegar a Colón de Santa Fe, donde hoy es una de las principales figuras del equipo.

Con 23 años, Lago no solo atraviesa un gran presente deportivo, sino que además quedó en el centro de la escena tras presentar públicamente a su pareja en televisión, en un gesto que marcó un antes y un después en términos de visibilidad dentro del fútbol argentino.

Así, su historia combina crecimiento deportivo y un fuerte impacto social, pero con un capítulo clave en San Juan: aquel paso por el Verdinegro donde empezó a consolidar el camino que hoy lo tiene como protagonista dentro y fuera de la cancha.

Ignacio Lago: "Es un amor irracional"

Ignacio Lago, actual figura de Colón de Santa Fe, presentó durante una entrevista a su novio convirtiéndose en el primer futbolista profesional argentino en hacerlo públicamente. Durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, el delantero recibió un video sorpresa. Su pareja le dedicó unas palabras que emocionaron a todos los presentes en el estudio.

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó diciendo en la grabación. Luego, destacó el esfuerzo del futbolista: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...”.

Tras ver el clip, el jugador de la Primera Nacional no pudo ocultar su emoción. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”, reflexionó. Finalmente, reveló que no sospechaba nada de la sorpresa preparada por la producción y su pareja. “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, concluyó.