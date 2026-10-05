Desamparados y Unión ya conocen a sus rivales para la Segunda Ronda del Regional Amateur

Los dos equipos sanjuaninos avanzaron en la Zona 6 y ahora afrontarán series de ida y vuelta ante San Carlos y Palmira, respectivamente.

En la segunda fecha disputada en Media Agua, Belgrano y Desamparados igualaron 1 a 1. Ahora Sportivo deberá aprovechar una chance única. Foto: Gentileza Jerónimo Flores.

Sportivo Desamparados y Atlético Unión de Villa Krause ya tienen definido el camino que deberán recorrer en la próxima instancia del Torneo Regional Amateur. Tras superar la fase de grupos, los dos representantes sanjuaninos disputarán la Segunda Ronda de la Región Cuyo, con series eliminatorias que comenzarán el domingo 11 de octubre y se definirán una semana después.

Desamparados llega a esta instancia como líder de la Zona 6, luego de completar una primera fase invicta. El Puyutano sumó 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates, y terminó por encima de sus rivales para avanzar de ronda.

El conjunto de Puyuta tendrá ahora como adversario a San Carlos de Mendoza. El primer encuentro de la serie se jugará el domingo 11 de octubre en territorio mendocino, mientras que la revancha será el 18 de octubre en San Juan, donde Desamparados buscará sellar la clasificación a la siguiente ronda.

Unión y una clasificación sufrida Para Atlético Unión de Villa Krause, el camino hacia la clasificación tuvo un cierre mucho más ajustado. El Azul terminó segundo en la Zona 6 con 5 puntos y aseguró su lugar en la Segunda Ronda en la última fecha.

El equipo de Villa Krause igualó 0-0 ante General Belgrano en Media Agua y ese resultado le permitió conservar la diferencia necesaria para quedarse con el segundo puesto del grupo y avanzar en el certamen nacional.