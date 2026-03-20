    • 20 de marzo de 2026 - 13:11

    Dos jugadores de Universitario fueron convocados a Los Pumitas M18

    Fidel Usin y Francisco Baldi, forjados en Universitario, integrarán el seleccionado de Los Pumitas en el Sudamericano de Rosario.

    Futuro. Universitario será parte de Los Pumitas con dos productos de su cantera para el Sudamericano.

    Futuro. Universitario será parte de Los Pumitas con dos productos de su cantera para el Sudamericano.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El rugby de San Juan suma un nuevo motivo de orgullo con la convocatoria de Fidel Usin y Francisco Baldi a Los Pumitas M18, que disputarán el Sudamericano del 24 al 27 de marzo en Rosario. Ambos jugadores, formados en Universitario Rugby Club, tendrán la oportunidad de representar a la Argentina en una competencia continental.

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    La citación ratifica el buen momento de los juveniles y el trabajo formativo de la institución. Para Francisco Baldi será su tercera participación en el certamen, mientras que Fidel Usin tendrá su primera experiencia con la camiseta nacional.

    Las sensaciones de los protagonistas reflejan la magnitud del logro. “Tengo muchas ganas, muchos nervios, hay mucha ansiedad de querer ya estar allá, de jugar. Estoy muy contento por todo esto”, expresó Usin, quien además destacó el apoyo de sus compañeros y su familia tras conocerse la lista. En la misma línea, Baldi remarcó lo que significa volver a ser convocado: “Siempre te pone contento ese tipo de noticias, te da muchas ganas de seguirle metiendo y representar los valores del club lo mejor posible en la concentración”. Las sensaciones de los protagonistas reflejan la magnitud del logro. “Tengo muchas ganas, muchos nervios, hay mucha ansiedad de querer ya estar allá, de jugar. Estoy muy contento por todo esto”, expresó Usin, quien además destacó el apoyo de sus compañeros y su familia tras conocerse la lista. En la misma línea, Baldi remarcó lo que significa volver a ser convocado: “Siempre te pone contento ese tipo de noticias, te da muchas ganas de seguirle metiendo y representar los valores del club lo mejor posible en la concentración”.

    En cuanto a lo deportivo, Usin se desempeña como ala en la M17 y ha sido capitán en categorías formativas, mientras que Baldi juega como octavo en la M19. Ambos vienen de representar a San Juan en el Argentino Juvenil M17 disputado en la provincia, consolidando un proceso que hoy los posiciona en la escena nacional.

    El Sudamericano M18 se jugará en Rosario con la participación de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, bajo un formato dinámico que se desarrollará en dos jornadas. Argentina llega como amplio dominador del torneo, con seis títulos consecutivos en esta categoría.

    FIXTURE SUDAMERICANO

    Martes 24 de marzo

    Chile vs. Uruguay – 18.

    Argentina 1 vs. Argentina 2 – 19:40

    Paraguay vs. Brasil – 21:10.

    Viernes 27 de marzo

    Ganador P1 vs. Perdedor P2 – 10:30

    Ganador P2 vs. Perdedor P3 – 11:05

    Ganador P3 vs. Perdedor P1 – 11:55

    Ganador P1 vs. Perdedor P3 – 12:45

    Ganador P2 vs. Perdedor P1 – 13:35

    Ganador P3 vs. Perdedor P2 – 14:25

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