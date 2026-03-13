    • 13 de marzo de 2026 - 19:21

    Dura sanción a jugador de Trinidad por agresión en el partido ante López Peláez

    La Liga Sanjuanina castigó con 1 año y 6 meses de suspensión a un futbolista de Trinidad tras una grave agresión a un rival de López Peláez.

    El episodio de violencia en el fútbol local ocurrió tras el partido entre López Peláez y Trinidad, y derivó en una dura sanción en la Liga Sanjuanina de Fútbol.

    El episodio de violencia en el fútbol local ocurrió tras el partido entre López Peláez y Trinidad, y derivó en una dura sanción en la Liga Sanjuanina de Fútbol.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El partido se jugó el 21 de febrero de 2026 en la cancha del club López Peláez por la Primera A, y el hecho ocurrió una vez finalizado el encuentro. Según consta en el informe arbitral y en el análisis posterior del Tribunal, el jugador de Trinidad propinó un golpe de puño al rival, provocándole lesiones que requirieron atención médica.

    La agresión en el fútbol sanjuanino

    Durante la investigación disciplinaria, el futbolista Erick Esterman, de López Peláez, declaró ante el Tribunal que en ningún momento provocó ni intercambió palabras con su rival.

    Según su testimonio, tras el final del partido se encontraba conversando con un excompañero dentro del campo de juego cuando recibió un golpe de puño inesperado por parte de Gustavo Naveda.

    El impacto fue tan fuerte que el jugador perdió abundante sangre por la boca y sufrió convulsiones, por lo que debió ser trasladado en ambulancia a un centro de salud. En el hospital, los médicos tuvieron que realizarle puntos de sutura en el interior y exterior de la boca, además de otros estudios clínicos.

    El futbolista también manifestó que no recuerda lo sucedido inmediatamente después del golpe y que aún continúa con fuertes dolores de cabeza, motivo por el cual todavía no había recibido el alta médica al momento de su declaración.

    La resolución del Tribunal de Disciplina

    Tras analizar los informes arbitrales, material audiovisual y descargos presentados, el Tribunal concluyó que la agresión fue grave y maliciosa, responsabilizando directamente al jugador de Atlético Trinidad.

    Por ese motivo resolvió aplicar una suspensión de un año y seis meses, conforme al Reglamento de Transgresiones y Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

    Además, la resolución establece que la Secretaría de la Liga informe a la Secretaría de Seguridad de la provincia de San Juan sobre la sanción aplicada, con el objetivo de evaluar la posible inclusión del jugador en el programa Tribuna Segura.

    En paralelo, el Tribunal determinó levantar la suspensión provisoria que pesaba sobre Erick Esterman, quien había sido citado inicialmente en el proceso disciplinario.

    El caso llegó a la Justicia

    Otro dato relevante es que los hechos también fueron puestos en conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica de San Juan, que ahora deberá evaluar si corresponde avanzar con una causa judicial por la agresión.

    Desde el Tribunal remarcaron que la violencia es incompatible con los valores del deporte y recordaron que los jugadores deben actuar como ejemplo para las nuevas generaciones dentro del fútbol local.

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